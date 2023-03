EVO KO JE BIVŠI MUŽ MILENE KAČAVENDE! Bio je vođa voždovačkog klana, zajedno su proveli 27 godina, a ovo je glavni razlog PREKIDA

Otkako je Ana Ćurčić ušla u rijaliti "Zadruga" da javno raskrinka bivšeg partnera Zvezdana Slavnića, njena kuma Milena Kačavenda je glavna tema u medijima.

Ona pomno komentariše život svoje najbolje prijateljice i otkriva pikanterije, ali zato se o njenom privatnom životu malo zna.

Milena je svojim javnim istupima, skrenula pažnju javnosti na sebe, pa su mnoge zaintresovali i detalji iz njenog privatnog života.

Ona ne krije da se posle 27 godina razvela od supruga, a u nedavnom intervjuu za Kurir otkrila je i razloge kraha ljubavi.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

Milena je tada otkrila da iako je često bila u blizini žestokih momaka, nikada nije doživela nasilje kao njema kuma Ana Ćurčić.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

- Iako sam živela sa žestokim momkom i sa mnogima se družila, ja nikada nisam doživela nasilje. Nikada, moj suprug je bio protivnik i veliki zaštitnik žena, protivnik nasilja, ako je neko trpeo nasilje, onda je to bio on u mom slučaju, zbog moje galame kada poludim.

Podsetimo, Milenin bbvši suprug je jedan od nekadašnjih vođa voždovačkog klana Srđan Kačavenda. On je jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Kurir.rs

