VELIKI HIT INDEKSA KRIJE DVE TUŽNE LJUBAVNE PRIČE! Iz patnje Kemala Montena i Davorina Popovića nastala "Bacila je sve niz rijeku"

Jedna od najuspešnijih pesama sarajevske grupe Indeksi "Bacila je sve niz rijeku" nastala je na osnovu istinitih događaja. U njoj se, kako je svojevremeno ispričao Kemal Monteno, kriju dve ljubavne priče. Jedna je njegova, druga Davorina Popovića, pevača Indeksa.

Kompoziciju je napisao basista legendarne jugoslovenske grupe Fadil Redžić, tokom turneje po Sovjetskom Savezu. Kako je jednom prilikom ispričao, uhvatila ga je tuga jer je bio daleko od supruge, pa je zasvirao na gitari i tako je nastala muzika za vanvremenski hit koji i sadašnje generacije rado slušaju.

- Onda sam dao Kemi i on se zaljubio i to je sročio, a meni se to nije svidelo u prvi mah, taj tekst, usred bašte… ali posle mi je odgovarala, izuzetan tekst - rekao je.

Monteno je ispričao kako je svoju zaljubljenost u jednu devojku iz Čapljine pretočio u stihove.

- Šta ću, zaljubio se. Pođem ja u Čapljinu nju da potražim, odem onim ćirom do tamo. Lutam, gledam hoću li je negde sresti, ništa ne znam, ni gde živi, ma ništa... I idem tako po onoj Čapljini, leto, osamdeset stepeni, i odjednom, na nekom ćošku, stoji ona, bosa, a oko nje, cveće. Prodaje cveće. I meni tako ta slika ostane. Otud ti je "stajala je usred bašte ko najljepši cvijet" - otkrio je jednom prilikom Monteno.

Ali, u stihove je utkana i nesrećna ljubav Davorina Popovića. On se zabavljao s jednom devojkom iz Sarajeva. Bio je ludo zaljubljen u nju, veza je bila ozbiljna, ali ona nije htela da se uda jer nije bila spremna na tako veliki korak.

Međutim, ostala je u drugom stanju i par je odlučio da se venča. Ipak, devojka se pred taj čin predomislila, abortirala je i otišla od Popovića. To opisuju stihovi "nosila je našu ljubav, našu sreću, prvi cvijet, bacila je sve niz rijeku i pošla u drugi svijet".

