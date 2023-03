EVO KOLIKI JE MESEČNI HONORAR MAJE MARINKOVIĆ: Hiljade evra zaradi za tuče, intimne odnose i SKANDALOZNO PONAŠANJE

Maja Marinković jedna je od glavnih akterki šeste sezone rijalitija Zadruga, a ugovor za aktuelnu sezonu potpisala je samo nekoliko dana nakon raskida sa Petrom Raspopovićem Pecom, inače suprugom njene tadašnje najbolje prijateljice, Aleksandre Subotić.

Shodno tome da je poznata kao skandal majstor, ni ne čudi to, da je jedna od najplaćenijhih rijaliti učesnika ikad.

Kontroverzna starleta dugo je vodila pregovore sa čelnicima Pink Produkcije, a ako je suditi po izjavi njenog oca, Radomira Takija Marinkovića, ona za samo mesec dana zaradi čak 15.000 evra, što normalan svet, ne zaradi ni za godinu dana poštenog rada.

Naime, kako je Maja zbog fizičkog obračuna sa Milicom kažnjena mesečnim honorarom, njen otac Taki se vidno razočaran oglasio i tom prilikom izlanuo.

- Ma to nije ljubav, svima je to jasno. Smanjio sam gledanje... To je zatvoren prostor, ko zna šta je njima u glavi. Ne mogu da utičem na to. Video sam i nemili događaj sa Milicom, ne treba to da radi. Ali to je ona, nikada se ne zna kada će da eksolodira. Bacila je 15.000 eura u vodu - izjavio je Taki za Pink.

Podsetimo, starleta je od početka ove sezone izmenjala nekoliko s*ksulanih partnera, a tuče sa cimerima su joj maltene svakodnevnica.

Kurir.rs/M.K.

