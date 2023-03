EVO KO JE ZAPOČEO RAT IZMEĐU DARE BUBAMARE I ŽELJKA ŠAŠIĆA! Milošević: Ponovo sam pozvao nju, jer su njegove prozivke bile sočnije

Novinar i nekadašnji voditelj rijaliti programa Milan Milošević gost je novog izdanja emisije "Sceniranje" na Kurir televiziji.

U nikad iskrenijoj ispovesti u razgovoru s voditeljkom emisije Ljiljanom Stanišić dotakao se brojnih tema, kako iz privatnog, tako i iz poslovnog života.

Prisetio se svoje teške životne priče, kad je kao mlađi ostao bez brata koji se ubio, Milan je prvi put ispričao nešto o čemu je do sad ćutao u javnosti.

Naime, njegov brat je za života imao psihičkih problema, zbog čega su najviše trpili članovi familije.

- Sećam se da nas je, zbog tog sindroma od kog je patio, često budio u 3 noću, pa smo morali da izlazimo iz kuće i odlazimo u polja kukuruza - otkrio je Milan Milošević.

foto: Kurir Televizija

U nastavku priznao je da je on zaslužan za rat između Dare Bubamare i Željka Šašića.

- Ja sam započeo taj rat. Falila nam je naslovna - smeje se Milošević.

02:18 EVO KO JE ZAPOČEO RAT IZMEĐU DARE BUBAMARE I ŽELJKA ŠAŠIĆA

Zvao je Željka Šašića da prokomentariše Daru Bubamaru, nastavio je.

- On mi se uvek činio kao čovek bez dlake na jeziku. On je toliko ispljuvao Daru, da sam ja pozvao Daru, koja je odgovorila "molim? J...ti mater" Zvao sam njega ponovo, jer sam imao jače uvrede sa njene strane, nego sa njegove. Znači, to je ispao takav medijski rat. Šašić mi je onda rekao "ti si me vratio na Estradu". Jaoj koliko su se vređali - rekao je, nastavivši:

- Nisam ja ništa slagao, samo sam im pustio na volju. Svašta su rekli. Rekao je da Dara ima tri sise, pa je vređao, pa ona njega da je uzeo lošu robu, da nije imao hit. To je meni bilo toliko zabavno. Ona sa kim zarati, to je tako smešno - ispričao je.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.