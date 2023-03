MILENA KAČAVENDA RAZOTKRILA ZVEZDANA SLAVNIĆA! Ovo je sadržaj pisma koje je slao Ani dok je bio u ZATVORU (FOTO)

Milena Kačavenda, kuma Ane Ćurčić objavila je deo pisma iz zatvora koje je Slavnić slao Ani. Milena je ovim demantovala Zvezdana koji je više puta istakao da ne zna ko je Milena.

foto: PRINTSCREEN RED TV

Slavnić u pismu izjavljuje ljubav Ani, a između ostalog šalje pozdrave Mileni.

- Jer mi takva trebaš, ja sam opčinjen tobom i jako puno zaljubljen i želim da tako i ostanem, zauvek, jer samo mi ti trebaš. Sve i svi ostali su toliko nebitni, da je to blago rečeno. Koliko te volim, samo ti znaš i mislim da je dovoljno minimum za još dva života. Ljubi mi decu, pozdravi mi Slavku i Milu, Kačavendu i sve koji su me pozdravili. Eto živote, za to se pozajmi, ja ću ti dati - napisao je Slavnić.

foto: Kurir

Slavnić je nedavno u svađi sa Anom rekao kako ne poznaje Milenu Kačavendu.

- Ko je Milena? Ova što je stalno pozdravljaš - upitao je.

- Moja Milena Kačavenda - rekla je Ana.

foto: PRINTSCREEN YOUTUBE

- A ko je ona? Ja nju ne poznajem. Ti meni govoriš da ja moram da imam živaca a ti došla ovde da me tovariš i cinkariš. Da mi neko muško sad stoji i ovo priča, ja bih ga zadavio pred sto kamera - govorio je Zvezdan u toku svađe sa Anom nedavno.

Kurir.rs/S.B.

Bonus video:

01:33:16 SCENIRANJE 12.03.2023. BRANISLAV LECIC