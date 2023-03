ANĐELA ĐURIČIĆ NE PRESTAJE DA GRCA U SUZAMA! Javno se obratila porodici, a onda jednim potezom frapirala gledaoce

Zadrugarka Anđela Đuričić je danas u suzama rekla da joj je žao zbog svega što je porodici priredila njenim učešćem rijalitiju, a zatim naručila gomilu stvari iz spoljnog sveta.

Anđela je stala pred kameru i prokomentarisala svoje učešće, a zatim u suzama rekla da se nada da su joj roditelji dobro.

foto: Printscreen Instagram

Međutim, iako bi logično bilo da se svojim najbližima izvini zbog stresa za koji je sama rekla da im je priredila, Đuričićeva je počela da im naručuje spisak stvari!

foto: Printscreen Instagram

- Nadam se da nemate problema, mnogo vas volim. Nisam se nikada našla u ovoj situaciji, verujem da sam vam priredila veliki stres, ne zamerite. Ja se nadam da više neće biti ovih scena, nisam u vinklu. Pošaljite mi nešto, samo da znam da ste svi dobro, i javite mi kako ste, mnogo vas volim, nedostajete mi. Aleksandra ti znaš sve, znam da si tu uvek tu, kao i moja porodica. Mama molim te onaj spisak šminke, molim vas da mi pošaljete za Vaskrs, molim te kupke za telo, nemam nijednu više, sve su mi ukrali, treba mi crni sako i pantalone, molim te to mi je jako potrebno, ako možeš još ponešto mi pošalji, molim te i crni bebi dol sa bademantilom, treba mi parfem i crni šorts XS, a stvari S veličina, ako se setim još nečega, reći ći to. Volela bih da mi pošaljete nešto za Anu Spasojević i Lepog Miću a poslebno za Miću. Da njega nemam, ja ne znam kome bih se jadala, on mi je kao otac ovde, ne znam šta bih radila da njega nemam, mnogo mi znači, i volela bih da mu nešto pošaljete. Meni je mnogo teško bez vas, ja sam sada napravila najtežu situaciju, a vi ovo niste zaslužili, da sam znala da će biti ovako ne bih ušla ovde, ali život mi se desio, malo je koliko god puta da kažem izvni, ali ja sam iskreno ušla u sve ovo, ako grešim šta da radim, vreme će pokazati. Volim vas, molim vas čestitku da mi pošaljete, a ako možeš mama nešto od tih stvari i poklon za Miću - pričala je Anđela u suzama.

foto: Printscreen Instagram

Tek kad je rekla spisak stvari koji joj je potreban, izvinila se porodici.

- Izvinite još jednom, mnogo vas volim. Izvinite što sam napravila ono što sam napravila vama. Meni nije teško zbog mene. Ja ću da se nosim sa tim, pa ću da se nosim. Meni je teško zbog vas, jer znam koliko ste teško podnosili... Niste to zaslužili. Da sam znala da će da bude ovako, možda ne bih ni ušla. Život mi se desio, možda nisam najbolje reagovala... Malo je koliko god puta da kažem izvini jer će ovo zauvek da boli. Ja sam stvarno iskreno ušla u ovo. Molim vas, pošaljite mi čestitku za Vaskrs - rekla je Đuričićeva.

Kurir.rs

Bonus video:

00:53 Anđela Đuričić u izazovnom izdanju