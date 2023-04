VELIKO SUOČAVANJE ZVEZDANA I ANĐELE! Crnogorka posramila samu sebe, a Slavnić joj sasuo BOLNU istinu u lice: Postala si SPRDNJA

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a prvo su zadrugari imali priliku da vide skandalozan raskid Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića, na šta je Anđela burno reagovala, zaplakala, pa izvređala sebe, a onda napustila Belu kuću:

- Nikad mi teži dan nije bio u životu i igram se igračkom da ne bih razlupao sve oko sebe - rekao je Zvezdan.

- Svojevoljno sam zbog njega prodala sebe, degradirala s ekao žena do kraja života. Dostojanstvo nula, moral nula, ugled nula, sve nula zbog njega. Sa ovom ženom svaki nervni slom koji je doživeo ja sam tražila rkivca u njoj, a ništa mi kriva nije. Pa taman i lupila, tražila sam krivca u njoj i napadala je jer ga je provocirala. Ni lj od ljubavi, ali tot reba dsa se kaže,a ne da mi oećava decu, brakove, pa flert - rekla je Anđela.

- Mi nikad nismo pričali o tome baš tako. Kad smo se smuvali pričali smo o tome. Ako sam ja nju smuvao zbog toga, onda je to teška smejurija - rekao je Zvezdan.

- Istina je da voliš samo sebe i da hoćeš da se zadovoljavaš. Tražila sam da budeš muškarac i da mi kažeš to u lice - rekla je Anđela.

- Ne mogu da te gledam jer si odvratna. Milion puta sam joj rekao da hoću da raskinem - rekao je Zvezdan.

- Treba da dođeš i kažeš da me ne voliš i da si hteo da je osvojiš, to se tako radi. Trebao si da kažeš da si me osvojio jer nijedan drugi nije mogao, pa da me šutneš i dieš redom - rekla je Anđela.

- Kad se ljudi muvaju i osvajaju obostrane se pričaju lepe stvari, ali ne može da ti obeća nešto. Koliko je paroiva imalo planove, pa nije uspelo - rekla je Šopićka.

- Jadna si mala, možeš samo da se spustiš dole i popušiš mi onu stvar da te ne bih izbacio naglavačke. Pošto je uz mene bila tri meseca i gledala kako me Ana provocira isto to sada radi. - rekao je Zvezdan.

- Šta si juče uradio? Sa kim si ležao u krevetu? - pitala je Anđela.

- Pa je l' si videla. Ležao sam u krevetu - rekao je Zvezdan.

- Koja je to nemoć kad nema snage da mi kaže da me je prevario i imao se*sualni odnos. Reci: "Jesam, je*ao sam i opet ću", pa mi posle kaže da me se porodica odrekla. On ne sme da mi ponovi u lice sve - rekla je Anđela.

- Pobegao sam od ludaka - rekao je Zvezdan.

- Kunem se u rođenog brata, rekla sam mu da nije sa mnom svi bi ga gotivili, a on je rekao da zna i da je zato sa mnom. Nisi mogao da izdržiš pritisak kad si sa mnom, nemaš snage da izdržiš ono što te čeka sa mnom - rekla je Anđela.

