PRVO SUOČAVANJE ZVEZDANA I ANĐELE POSLE RASKIDA! Slavnić je molio za oproštaj, pa joj spomenuo PORODICU, a njena reakcija je ŠOK

Zvezdan Slavnić pokušao je po prvi put da komunicira sa Anđelom Đuričić nakom raskida, a ni slutio nije da će zauzvrat dobiti hladan tuš.

Desilo mi se nešto najgore što je moglo da se desi, pa se još uvek nisam sabrala, iskreno. Treba mi još vremena - rekla je Anđela.

- A hoćeš ga imati ovde? - upitao je Zvezdan.

- Ne znam da li ću ga imati, neke stvari u glavi još uvek nisam posložila kako bi trebalo

- Pa dobro, ima vremena za to, neću da ti pokvarim to u glavi, nije mi to namera. Zato hoću da ti priđem da pričamo - rekao je Zvezdan.

- Taj razgovor će se normalno desiti, ali kada ja budem imala snage. Mislila sam da si nečovek i da nisi zbog toga hteo da mi čestitaš slavu - rekla je Anđela.

- Ne, samo nisam želeo da ti priđem i da dobijem ono du*aj ga. Prvo video sam da si dobila čestitku, nisam hteo da ti pokvarim to raspoloženje. Sad sam čekao priliku, nisam znao kakva će reakcija da bude. Ani recimo nisam čestitao, video sam da si vidno bila srećna. Samo hoću da ti kažem da kad god budeš želela da pričamo, možemo. Žao mi je zbog svega što se desilo, nije to trebalo na takav način. Meni je jako žao - govorio je Zvezdan.

- Nemam ja tebi šta da kažem, previše sam sluđena zbog svega, ne znam šta bih rekla - kazala je Anđela.

- Znam, ali sada vidiš da nisi sama, ovo će ti sigurno pomoći. To mi je drago, žao mi je samo što nije došlo ranije, ali sad je tu. Ne moraš ništa da mi kažeš, a ja tebi nemam šta da kažem osim izvini. Kad budeš spremna da pričaš, dođi - kazao je Zvezdan.

