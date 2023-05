"OTAC ME OŠIŠAO NA ĆELAVO, A ONDA SAM UZELA NOŽ!" Vesna Rivas otkrila JEZIVE detalje iz života , a tu nije bio kraj njenim mukama

Porodično nasilje jedna je od tema o kojoj se ne govori dovoljno u javnosti, a statističi podaci ovog vida nasilja su zabrinjavajući.

Jedna od javnih ličnosti koja je prošla kroz nasilje i javno govorila o ovome jeste pevačica Vesna Rivas koja je otkrila kako je prvo bila žrtva porodičnog nasilja, a zatim i od strane partnera.

foto: Kurir televizija

- I ja sam bila žrtva nasilja, bar pokušaja ali sam ja to sasekla, pa po cenu i života i svega. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo - svojevremeno je priznala Vesna.

Prisetila se da je sve prestalo kada je od besa da je sustigne udario majku, koja je pala na krevet.

foto: Printscreen/PinkTV

– Ja sam se zaletela, otkinula mu meso, uletela u kuhinju za nož ili otkud znam u tom afektu šta bih uradila. Samo sam videla oca da je pobegao na vrata, nikad više nije digao ruku na mene– rekla je Vesna.

Ruku na pevačicu je kasnije digao i njen bračni partner, ali je to uspela da saseče u korenu.

