"NJEMU JE TEŠKO ŠTO NE MOŽE DA PRIČA SA MNOM KAD MU JE LOŠE!" Ana progovorila o sukobu sa Zvezdanom, a onda spomenula Zoricu

Ana Ćurčić, koja je u Zadrugu ušla jer ju je nevenčani suprug kako bi mu se osvetila, otvorila je dušu otkrila da smatra da je Zvezdanu teško što ne može s njom da priča kad se oseća loše.

- Njemu je otprilike teško što ne može da priča sa mnom kad mu je loše. Sve u svemu, imam osećaj da on meni hoće da objasni da ja još uvek imam emocije. On se dva puta vraćao na krevet, malo je tu objašnjavao, čuveno to manipulisanje. I sad poslednje je da neće progovoriti ON sa mnom do kraja, kao da se Ana ništa ne pita. Ja sam jako poljuljana time što smo mi ovde gde jesmo. On je svestan svih ovih kamera, mislim da hoće da napravi to da ja imam emociju, a opet vidi da sam ja stavila tačku. Meni je to apsolutno ravna linija i ne može da postigne to što želi. Počeo je da me vređa, opet sam postala bezobrazna. Vraća se na neke stvari koje su bile ranije. Zaista mislim da je bezobrazan, da me vređa. Ja bih volela da ga pustim još par dana.

- Prva stvar je bila oko neke stvari što je bila napolju. Vezano je za moju prijateljicu napolju, to je bio povod, pa smo se vratile na priču. Ja sam totalno ušla u crveno. Svašta mi je padalo na pamet. To je bilo prvi put kada smo se posvađale. Ja sam čak onda rekla da se igraju svi sa mnom. Neki stavovi nam se razilaze. Ona kaže da kad pričam sa nekim ima taj strah da ovde mene neko ne sp*da. Ne može to da poljulja moj i njen odnos iz razloga milion. Sve je to meni normalno. Kao što se sinoć videlo, jedva su dočekali. Zoka i ja se vrlo dobro razumemo i sve je to na mestu. Vrlo čudna mi je stvar da Anđela ne diže frku, on je platio piće, to bi trebalo da bude haos oko toga.

kurir.rs

