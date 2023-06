FRANJO STIGAO U ŠIMANOVCE! Carev otac progovorio o Aleks i njenom dolasku u Crikvenicu, evo šta tačno kaže o snajki

Podrška Filipa Cara, njegov otac Franjo, sestra i njegov najbolji prijatelj, Bruno Uremović, stigli su u Šimanovce kako bi dočekali Filipa u ovoj, drugoj, superfinalnoj noći.

Carev otac Franjo progovorio je o vridbi Aleks Nikolić i njegovog sina.

- To je njegova stvar, on će o tome odlučiti. Aleks je lepa devojka. Naravno da ću je ugostiti ako bude došla. Sve što on odluči, mi podržavamo - rekao je Franjo.

foto: Petar Aleksić

Kada je reč o njegovim sukobima sa Majom Marinković, Franjo nije želeo to da komentariše.

- Ne bih to komentarisao - rekao je on, te se osvrnuo na to šta će da mu kaže kada ga bude ugledao, kao i na to ko mu je pravi prijatelj po njegovom mišljenju:

- On zna da ga ja volim i to je to. Zola i Boki su mu prijatelji, ovi ostali su mu prolaznici - dodao je on, napomenuvši da se on i Milica, Careva majka, ne oglašavaju i ne komentarišu dešavanja.

kurir.rs/pink.rs

