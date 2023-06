Dušica Jakovljević, voditeljka Zadruge, ispričala je u finalnoj večeri, da je doživela neprijatnost u banci.

- Ja sam danas bila žrtva neke vrste nasilja, zamolila sam jednog momka u banci da me propusti, a on mi je rekao: "Žuriš u Zadrugu, namerno neću da te pustim, sad ćeš da čekaš". Nastavio je sa pričom da treba da idem u "Zadrugu", mene je to uznemirilo - ispričala je Dušica.

foto: Nenad Kostić

kurir.rs

