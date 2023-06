UĆI TAMO NIJE HRABROST VEĆ LUDOST: Mikica Bojanić nakon izlaska iz Zadruge sumirao utiske, evo šta na učešće kaže njegova PORODICA

Od kada je napustio rijaliti program čiji je deo bio gotovo deset meseci, Mikica Bojanić nalazi se u žiži interesovanja, ali ništa manje pažnje nije preusmereno ni na njegovu suprugu Dušicu i njenu reakciju na učešće supruga.

foto: Printscreen

- Iskreno podneo sam sve muški i idržao kako treba! Dobro sam i vraćam se u normalu još uvek. Supruga je srećna i ponosna, ma neopisiv je momenat susreta sa porodicom. Iskren da budem koliko god neozbiljno shvatao taj projekat, uopšte nije naivno. Naprotiv, mnogo je teško, a dosta ljudi sve to osporava, a svi gledaju. Zapravo jedini komentar na moje učešće, sa ove tačke gledišta je da ući tamo nije hrabrost, ovo je ludost, pogotovo za nekoga ko ima porodicu i decu!- rekao je Mikica.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

Ništa manje ponosan od Mikicine lepše polovine nije i otac Miloš Bojanić koji je u rjalitiju odneo pobedu davne 2010. godine.

- Smatram da sam opravdao prezime svoje porodice i pokazao se onako kako treba. Isto misli i moj otac koji je, mala je reč, prezadovoljan. Novinari već zovu i pitaju za njega (smeh) Mada, više bih voleo da me on pohvali i kaže sve to jer je on uvek bez dlake na jeziku, a najstoži je kada su deca u pitanju, to svi znaju!- sa osmehom je priznao Bojanić.

Iako je Mikici odmor potreban, pevač ne planira sada da posustane. Nova pesma je spremna, a sada je otkrio šta publika može da očekuje od njega u narednom periodu.

- Pesma je gotova, ostali su još neki detalji tako da krećem ubrzo sa promocijom. Gostovanja u emisijama su mi već zakazana, biće ovo radno leto (smeh) Imam velika očekivanja, ali potpuno opravdano. Ovoga puta neće biti balada, već jedna brza, ljubavna numera čiji tekst je napisao Steva Simeunović. Mislim da će biti veliki hit i da će se narodu stvarno dopasti - otkrio je Bojanić.

foto: Printscreen

Podsetimo, o odnosu Mikice i njegove supruge Dušice spekulisalo se još tokom njegovog učešća u rijalitiju, a pevač sada tvrdi da je sve isto kao i prvog dana njihove ljubavi koja je počela davne 2008. godine u Čikagu.

foto: Printscreen/Zadruga

- Upoznali smo se slučajno i ljubav je planula odmanh na prvom susretu. Ja sam tada bio na američkoj turneji, a ona je iz svog rodnog grada Vindzora u Kanadi, došla u Ameriku i eto, sudbina je odradila svoje. Zabavljali smo se tri meseca koliko sam ja bio u Americi, a posle toga sam je verio. Nekako sam osetio, znao da će ona biti moja do kraja života - istakao je nedavno, nakon čega se dotakao romantičnog trenutka koji će zauvek pamtiti.

– Otišao sam prvo u Kanadu kod njenih roditelja, od oca i majke zatražio njenu ruku, pa tek onda nju pitao da li želi da su uda za mene i ostatak života provede sa mnom. Naravno, odgovor je bio potvrdan sa obe strane (smeh) – prisetio se Bojanić tom prilikom.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

04:27 Miloš Bojanić o saobraćajnoj nesreći sa Šijanom i Limunom