"DOK JE GUSAKA BIĆE I SUPA OD NJIH!" Jeremićka ŽESTOKO raspalila po Ani Ćurčić: Volim je, ali JEDNU STVAR ne mogu da joj oprostim!

Jedna od ovogodišnjih favoritkinja rijalitija Zadruga, Ana Ćurčić, ipak nije odnela pobedu.

foto: Kurir Televizija

U emisiji Puls Srbije voditeljka Jovana Jeremić rekla je šta misli zbog čega je Ani izmaklo prvo mesto.

- Žao mi je što Ana nije pobedila. To je zato što je poklekla pred Zvezdanom. Time je pokazala da je klasično žensko koje ja ne podnosim. Dok je gusaka biće i supa od gusaka. Žena ne sme da poklekne! Ako te je prevario i bio gad prema tebi ne možeš da mu se vraćaš. Nemojte meni da pričate o ljubavi. Ja sam sve svoje ljubavi koje sam najviše volela ostavljala onda kada sam videla da oni nemaju poštovanja prema meni - rekla je Jeremić i dodala:

foto: Kurir televizija

-. Nemojte meni te priče nisam mogla...Ne, slaba si! Imaš slabosti i to je to. Ona je pokazivanjem svojih slabosti izgubila prvo mesto. Meni ja žao što nije osvojila prvo mesto, jer je bila moj favorit. Ja slabosti ne praštam. Nijednu slabost, prema porocima, alkoholu, drogi, muškarcu, ženi. Meni prijatelji kada dođu sa problemom, ja imam želju da ih lečim. Ako se neko pijan valjao po podu ja kažem hajde to da isrpavimo. Ali ako ti to ponovo i ponovo radiš, neću ti se više javiti na telefon. Onda ja ispadam majmun što se trudim da ti pomognem. Ana mi je ok i volim je, ali pokazivanje slabosti ju je koštalo prvog mesta.

01:08 DOK JE GUSAKA BIĆE I SUPA OD NJIH! Jeremćka ŽESTOKO raspalila po Ani Ćurčić: Volim je, ali JEDNU STVAR ne mogu da joj oprostim!

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.