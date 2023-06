ZOLA NE MOŽE DA DIŠE OD MILJANE I BEBICE! Bivši zadrugar proživljava agoniju, tvrdi da ga UHODE: Obišao me nasred mosta...

Miljana Kulić, po svemu sudeći i dalje nije prežalila bivšeg dečka, Lazara Čolića Zolu.

Iako je već neko vreme u srećnoj vezi sa Bebicom, kako je sama više puta isticala, realnost je po rečima njenog bivšeg dečka malo drugačija. Naime, Zola tvrdi, da ga kontroverzna Nišlijka uhodi na svakom ćošku, uznemira sa lažnih profila, a takođe joj u svemu tome, pomaže Bebica.

foto: Printscreen/Pink

- Osoba od koje nisam očekivao da će me zvati i javljati i pisati svakakve poruke, non stop mi piše, uznemirava me. Gde god da sam u Beogradu, ona je tu, došla je s Bebicom u Etno selo. Ne znam zbog čega. Ona je ostala tamo određenu količinu novca dužna, pa joj je gazda rekao: "Zdravo, doviđenja". Pre neki dan mi stiže snimak, on sedi pored nje. Krećem juče iz Borče prema gradu, preko Pančevačkog mosta, obilazi me BMW niških registracija, ono Bebica za volanom i gleda me, kao da pokaže ne znam ni ja šta, kao da me prati, ne znam šta se dešava. Haos - rekao je Zola.

foto: Printscreen Pink Tv

- Je l' misliš da je slučajno - pitala je Dušica.

- Ne znam, kao da me interpol traži, nikom ništa nisam uradio. Jasno mi je što me žensko traži, ali što me on treba. Čovek me obilazi nasred mosta kao da igramo "GTA". Neću da imam kontakta s njom, ne želim da imam kontakt. Svakakvih stvari se izdešavalo, želim da prestane da mi se javlja. Želim im sve najbolje, i njoj i njegovoj porodici. Ona meni šalje o njenim nekim pričama, kao: "Koliko si naplatio?" i tako dalje. Javlja mi se neki profil, profil se zove "Zola idiot", kliknem, ono piše: "Kako si Zolice? Je l' su ti legle parice?". Posle toga mi se javlja profil "Beboni23". Imam poruke - rekao je Zola u emisiji "Narod pita."

Kurir.rs

Bonus video:

01:13 Miljana Kulić nastupila u Zagrebu, napravila euforiju