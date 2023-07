"ZVAO ME JE U SITNE SATE NA VIDEO POZIVE" Nataša Moskva uzvraća brutalan udarac Filipu Caru, starleta ga RASKRINKALA DO SRŽI

Kurir je danas ekskluzivno objavio prepiske između Filipa Cara i Nataše Moskve. Jasno se vidi da je rijaliti učesnik pisao starleti, slao joj fotke, ali je i zvao na video pozive.

Tim povodom pozvali smo Natašu koja nam je potpuno iskreno otvorila dušu:

"Ja sam ozbiljna žena, majka, odgovorna osoba, a u svojoj državi radim ozbiljan posao. Brinem sama o sebi i u ozbiljnoj sam vezi, a gospodin Car mi se javlja i govori da me samo za nešto treba, ali da ja to nikome ne govorim jer znamo iste osobe sa kojima je on nije dobar i da mi mora reći sve to uživo." - priča pa nastavlja:

Jasno se vidi da je rijaliti učesnik pisao starleti, slao joj fotke, ali je i zvao na video pozive foto: Printscreen

"On me zove u nekim sitnim satima na video pozive tražeći da mu se malo javim, da me vidi gde sam jer se boji da mu neko neće videti poruke koje piše obzirom da je paranoičan, smatram da provocira jer poruke nije brisao, sve to stoji tamo danima, a razlog što ovo otkrivam je taj da mu stavim da znanja da nisam kao one što vuče u krevet i da me njegove spletke ne zanimaju, a i da ga postavim malo na svoje mesto jer je veliki ženomrzac i pokvarenjak." - završila je Nataša.

Kurir.rs/Lazar Stanušić

Bonus video:

00:43 Dušica Jakovljević izašla iz bolnice