DA LI ĆE ON BITI NOVI VODITELJ ZADRUGE 7? Svi ga znamo iz RIJALITIJA, a sada je progovorio o PONUDI SA PINKA, ovo je pravi ŠOK!

Uveliko traju pripreme za novu sezonu Zadruge koja bi prema glasinama trebalo da stratuje već 2.septembra.

Iako se tim voditelja nije znatno menjao već godinama, povela se polemika o tome da li će se još neko priključiti proverenom timu.

Tim povodom pričao je i Ivan Marinković, koji je otvoreno govorio o ponudi Pinka, ali i o rijaliti karijeri.

- Ja više neću da učestvujem u rijalitiju. Mislim da mogu da budem spoljni komentator i mislim da bi bilo suvišno da gledamo iste priče. Napravio sam korektne i konkretne odnose kada su Marija, Miljana i Željko u pitanju i mislim da ta baza koju sam napravio tamo za tih devet meseci, sada treba da je konkretno ostvarim napolju. Imam svoju ženu i želim tome da se posvetim. Nisam dobio ponudu od produkcije - rekao je Ivan, pa progovorio o potencijalnoj ulozi voditelja:

- To jedva čekam, to bi bila super prilika. Ja bih to voleo i mislim da bi to bilo najveće iznenađenje i moja najveća nagrada za celokupno moje rijaliti učestvovanje kada bih dobio od televizije Pink ponudu za neku emisiju. Mislim da bi to bila kruna moje rijaliti karijere i mogu da kažem da ja to zaslužujem. Nemam uopšte lažnu skromnost kada je to u pitanju. Smatram sebe korektnim čovekom koji može da vodi neku rijaliti emisiju - rekao je iskreno Ivan.

