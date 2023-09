"POLUSVET MI PRETI MAFIJOM" Stanija zbog afere sa oženjenim pobegla u Ameriku, napravili joj SAČEKUŠU na bazenu!

Starleta Stanija Dobrojević, koja se našla u centru skandala kad je učesnica "Elite" Aneli Ahmić u javnost iznela da joj je bivša zadrugarka preotela supruga Asmina Durdžića, beži u Ameriku jer se plaši.

Naime, Stanija je pred gostovanje u emisiji "Amidži šou", u kom je govorila o raskidu s verenikom, te otkrila da su joj u Crnoj Gori pretili ljudi koje joj je poslala Anelina porodica.

- Polusvet, polusvet! Obraćam se sad njenoj podršci. Znate šta su mi uradili. Sedela sam sama na bazenu, meni, šumskoj jagodici, pretili. Sram vas bilo, ološi! Sve će da se raskrinka ko je ona! Samo se meni skinite s grbače! Ja imam problem s njim jer sam samo stavila istinu! Osećam se izigrano! Zato sam tražila da me ostave na miru! Samo želim da izađem iz ovoga - javno je poručila Stanija i priznala da odlazi u Ameriku:

- Do pre nekoliko sati sam bila s njim, danas sam raskinula. Rekla sam mu: "Ako me poštuješ i voliš, sad me samo pusti. Idi i miri se s bivšom ili budi s nekom petom, ali meni treba da budem sama." Prošlo mi je kroz glavu da je sve inscenirano. Mene on nije osvojio parama, stvarno se trudio... Ja nisam htela da budem s njim zbog druge vere i jer sam mislila da je bio u fazonu starlete, automobili. On je došao, iznajmio stan preko puta mog i svakog dana smo pili kafu... Tako je krenulo... "Elita", uh... Uh, šta se meni nije izdešavalo. Bila sam na sedmom nebu, pripremala se za venčanje da bi me sve ovo sad sačekalo u Srbiji, ne znam šta me je snašlo... Ja nisam znala da ta žena postoji. Rekao mi je da ima dete sa ženom, da mu se to desilo, ali da je imao druge žene posle nje. On je bio slobodan dečko, uživali smo u Majamiju. Otišli u Crnu Goru, samo je krenuo da mi zvoni telefon, svi mi pisali da sam nekome otela muža. Ludilo u telefonu, udarna vest. Ja ga pitam: "Šta je ovo", on kaže da mu je bivša ušla u "Elitu" i tu kreće haos. Ludilo mi je krenulo, imala sam nervni slom u Budvi. Sve sam mu verovala. Ali gledam i šta se izbacuje s druge strane, nisam nikome mogla više da verujem. Gledala sam kroz njega. Zato sam morala da presečem. Ne emotivno, ali sam rekla da je kraj. Sutra idem u Ameriku da dođem sebi!

- Iako je pred medijima hrabra i samo je pomenula sramnu situaciju kada su joj poslali svoje ljude da je zastraše, ona se ipak uplašila i zato napušta ove prostore da bi se distancirala od svega. Ona je najbližima objasnila da mora da bude sama i da dobro razmisli o svemu, a da takođe hoće da bude što dalje jer se plaši za život - priča izbor blizak starleti.

