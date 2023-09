PRVO OGLAŠAVANJE SESTRE ANELI AHMIĆ! Stanija uslovila Asmina da LAŽE da ne bi ispala rasturačica brakova! DETALJI AFERE

Rođena sestra Aneli Ahmić Sita Ahmić Nakon oglasila se prvi put posle izbijanja skandala kada je učesnica Elite otkrila da ju je suprug Asmin prevario i ostavio zbog Stanije Dobrojević.

- Mislim da se super snašla, odmah se prilagodila, ponaša se baš kao i kod kuće. Zaboravila je potpuno na kamere, ovo sve što priča i kako sedi, to je potpuno ona, jedino što ima jedan problem, ona ne zna baš dobro da ispriča sve, nego ima manu priča zbrda zdola,to je često tako.Volela bih da je malo rečitija, i da malo bolje zna ko kad priča sa Đedovićem ili Mićom nasamo. Nekako se za onim stolom pogubi - rekla je ona na početku.

Ona se osvrnula i na to što Asmin sve vreme demantuje Aneline izjave, te je prokomentarisala njegovu izjavu da nisu bili venčani.

- To je brutalna laž. Za njihovo versko venčanje postoje svedoci, moja mama, naš rođak, njegov prijatelj koji mu je bio kum, još jedan zajednički prijatelj. Bilo je sigurno šest ljudi tu. Smatram da to govori jer je to Stanijin uslov, pošto je sve izašlo na videlo, njen uslov je da nipošto ne sme priznati da je bio u braku sa Aneli, da ona ne bi ispala rasturačica brakova - rekla je Sita.

Ona je dodala i da ne veruje u Stanijinu izjavu da nije znala da je Asmin oženjen.

- Nipošto, nema šanse da nije znala, jer je njoj Anelina poznanica u samom startu napisala: Gde su ti žena i dete? Ona je videla tu poruku i nakon dan se Asmin javio Aneli i pitao je zašto ona to šalje Staniji - otkriva Sita

Anelina sestra prokomentarisala je odnos njene sestre i Marka Janjuševića Janjuša.

- Aneli je tip koja voli mnogo da priča i voli ljude koji su duhoviti, koji imaju te neke fore koje će nju oraspoložiti. Janjuš je tačno taj tip, ali Aneli nikada neće imati ništa sa njim. On joj dođe kao neka zabava da je oraspoloži.

