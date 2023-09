"VADIO SAM ANELI IZ ZATVORA U SEDMOM MESECU TRUDNOĆE" Asmin nastavlja da raskrinkava bivšu ženu, izneo kako je VARALA ljude

Bivši partner Aneli Ahmić, kontroverzni Asmin Durdžić, otkrio je da je rijaliti učesnica bila uhapšena zbog krađe u sedmom mesecu trudnoće.

Učesnica rijaliti programa "Elita 7" Aneli Ahmić i njen bivši partner, a dojučerašnji verenik Stanije Dobrojević Asmin Durdžić iz dana u dan iznose sve više prljavog veša u javnost.

Naime, Asmin je ranije otkrio da je Ahmićeva bila uhapšena, a sada je objasnio i šta se tačno dogodilo.

foto: screenshot

- Ukrala je novac sa bivšim momkom, ja sam je izvadio iz zatvora, ona je tada bila trudna u sedmom mesecu. Ukrala je novac od nekih ljudi, pa je to sama prijavila jer su je ti momci ucenjivali i pretili joj - rekao je on.

- To je bilo 2018. kada je to uradila, a uhapšena je 2020. ili 2021. godine šta drugo da uradim nego da joj pomognem, bila je trudna - rekao je on.

kurir.rs/srbija danas

Bonus video:

00:36 Stanija napustila Crnu Goru sa oženjenim dečkom