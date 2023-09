OBEZBEĐENJE ULETELO NA IMANJE U CIK ZORE! Vanredno stanje u Eliti, DRAMA od ranog jutra, pobacala mu stvari, posteljinu... VIDEO

Dok svi spavaju u "Eliti", na imanju u Šimanovcima došlo je do žestokog verbalnog sukoba između Marije Malivuk i Davida Romana Čuburca, zbog čega je obezbeđenje hitno moralo da reaguje kako bi sprečilo fizičiki okršaj.

- Slušaj, sad ću ti j*bati mamu... Ko krade hranu?! Nemoj se sa mnom igrati, debilčino, nemoj sa mnom to da radiš. Budi muško, kao juče kad si me stiskao i stezao. Dabogda ti tako ćerku stezali kao što si ti mene juče! Što me izazivaš?! Karlicu sam lomila! Marš napolje, sad ćeš da vidiš s kim se zakačio - vikala je Malivukova u cik zore, pobacavši Romanu lične stvari i posteljinu po podu, a istom merom je uzvratio i on.

- Sad ćeš i ti da pakuješ svoje stvari, pi*ka ti materina glupa... Šta ćeš ti meni da radiš, šta ćeš sad, smrade mali? U Novom Sadu nećeš više nigde pevati, ni u jedan lokal nećeš ući - pretio je Čuburac.

- Keru, kome ti pretiš?! Čibe! Ženi i ćerki tako pričaj kod kuće, meni ne možeš - nastavila je da se dere Marija, a obezbeđenje je odmah uletelo u kuću "odobranih", jer je malo falilo da dođe do fizičkog kontakta.

Verbalni sukob nastavio se i u dvorištu imanja u Šimanovcima, a pripadnici obezbeđenje su sve vreme pratili haos, kako ne bi došlo do ozbiljne makljaže među učesnicima u cik zore.

