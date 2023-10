ANELI I DALJE TVRDI DA JE ŠERIJATSKI VENČANA SA ASMINOM: Stanijin verenik sad objavio DOKAZ da nisu nikad bili u braku! FOTO

Aneli Ahmić je u Eliti, tokom emisije "Pitanja novinara", do detalja objasnila kako je izgledalo njeno versko venčanje sa Asminom Durdžićem. Odmah se zatim oglasio i Asmin, koji je pokazao dokaz da nikada nije bio venčan.

Naime, on se navodno za pomoć obratio Islamskoj zajednici mejlom koja mu je uzvratila da kod njih nije zabeleženo da su njih dvoje venčani po šerijetskim običajima. Mada u mejlu koji je objavio Asmin ne vidi se na čija imena se odnosi odgovor MIZ.

Podsetmo, Aneli je opisala kako se udala sa Asmina

- Stvarno sam venčana. To je bio mehmedalija Karamujić, to je bilo kod mene u kući u Sarajevu. Moja mama je bila, moj brat...Sređeno je da on dođe iz Brčkog, moj prvi rođak je bio tu, bio je od brata najbolji prijatelj kada je on sve to radio. Isterivao je Asminu to, onda nas je posle pola sata venčao, na kameri je bio njegov najbolji prijatelj, kum koji je insistirao da to bude tada. To je organizovao njegov najbolji prijatelj. Nismo potpisali ništa. Mehmedija pita da li želimo sklopiti brak i koju ja cifru tražim ako dođe do razvoda. Nisam imala nuspojave, on je pao na pod - objasnila je Aneli.

- To je jedno sasvim normalno versko venčanje. Oni se ne venčavaju pred opštinom i pred ljudima, već pred Bogom. Zvanično venčanje se zakazuje u džamiji, pred porodicom, rodbinom i prijateljima. Nakon toga se po želji mladenaca ide kući gde se nastavlja taj ritual. Ne izdaje se ništa napismeno, sve se dešava pred bogom i na reč. Postoje i svedoci -rekao je Mensur.

