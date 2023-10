"ZA MENE SI ŽABA KREKETUŠA" Aneli upropastila Slađu Lazić a onda je javno ISMEJALA, svi popadali od SMEHA (VIDEO)

Ovonedeljni vođa Lejdi Di dala je reč Anđeli Šparavalo kako bi glasao za najnezahvalnijeg cimera.

Ubrzo je došlo do velike svađe ali i smeha u Beloj kući.

foto: Printscreen

- Sigurno sam i ja na neki način nezahvalna. Uroš je nezahvalan, nije smešno, sve što ti je trebalo od mene, ja sam mu dala, on dolazi i pravi neke priče, laže i izmišlja o meni. U odnosu sa Aneli Ahmić, kada sam se loše izrazila kada je bilo to za Rajsko ostrvo, on me je napao i svašta mi rekao. Druga osoba je Aneli, nezahvalna je, kada smo je pitali da nam nešto kupi, rekla je da može da kupi samo Janjušu - rekla je Anđela.

- Za mene su sva tri mesta Slađa Lazić. Izvinjavam se Mileni Kačavendi što sam rekla da je najgora osoba u kući, Slađa Lazić je najgora osoba u kući. Za mene si žaba kreketuša - rekla je Aneli.

- Ja tebi isto tako mogu da kažem svašta. Ti si budaletina - rekla je Slađa.

- Kad god je poslala nekoga u prodavnicu, bila je nezahvalna da smo joj malo kupili. Nemoj da izmišljaš ludačo luda - rekla je Aneli.

- Ja nisam ludača - rekla je Slađa.

- A tek kako hoda, sad ću da vam pokažem hod, moram da se izujem - rekla je Aneli i iskarikirala cimerku.

Bonus video:

00:17 Aneli Ahmić vređa svekrvu