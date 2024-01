REPER ZAREŽAO ZBOG BLISKOG ODNOSA ANELI I MIONE! Ša osuo PALJBU po Ahmićevoj, pa poručio: Nemate šta vi da se šetate ili DRUŽITE

Aneli Ahmić i Miona Jovanović, učesnice rijaliti programa "Elita" dobile su pitanje od strane gledalaca, vezano za njihovo druženje što je posebno zasmetalo reperu Nenadu Aleksiću Ša.

- Je l realno da ste prešli preko onakvih uvreda pa sta ponovo drugarice?

- Ona je sa mnom od početka, ja je volim i to je to - rekla je Aneli.

- Ona je rekla šta je rekla, ali to je bilo zbog nervoze zbog Janjuša, ali ona je to pričala od početka i prihvatila je sve to. Nije mi jasno što je rekla da sam zla. Jeste ona meni bila jedna od dražih osoba, ali eto rekla je to u afektu - dodala je Miona.

- Ja imam potrebu da pričam sa njom, i rekla sam svoje mišljenje od početka - rekla je Aneli.

- Meni nije realno da se one toliko prisno druže nakon toga, da su onako igrale nja onoj žurki. To je moje mišljenje, jer meni nije realno da neko ko te voli ko je bržan, da je ignorisan i po strani, a njih dve igraju onako kao da su sestre rođene. - dodao je Ša.

- Mi ne možemo ni da se družimo od tebe, jer ste vas dvoje stalno zajedno - rekala je Aneli.

- Ovo je mišljenje 90odsto kuće - rekao je Ša.

- Ajde neka kaže to osoba koja misli - dodala je Aneli.

- Možete vi da se pomirite, ali tako prisno nema smisla - govoio je Ša-

- Pa reci joj da ne sme da se druži sa mnom - dodala je Aneli

- Nema šta da se vi šetate, ili družite, može to samo površno - rekao je ša.

- Ša je meni rekao da mu smeta to druženje - rekla je Žana.

- Njemu smeta jer Miona đuska - dodala je Miona.

- Kada vidi tako devojke kako ste vas dve igrale, on vidi to ku*vanjski - rekao je Marko.

- Ona nije ona, sa tobom je previše opuštena u druženju, ne sviđa mi se to - rekoa je Ša a Miona se smejala dok je on to pričao.

- Jesi loi ti normalan? Ti si ne znam ni ja šta, kakvo bre pipkanje i štipkanje - rekla je Miona.

- Bilo je svega, to kako ste vi igrale, nije normlano. Ona te proziva,a neko ko te poštuje sedi sa strane - govorio je Ša.

- Njemu smeta Aneli, on je meni rekao da njemu nije normalno da ja igram, a on da sedi po strani. Njemu smeta Aneli - rekla je Miona.

- Tebi je smetalo jer si bio nervozan - dodala je Aneli.

- Nije okej prema meni, ja te poštujem, ona te ne poštuje - dodao je Ša.

