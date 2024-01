ŠA VIŠE NEMA KONTROLE, DEMOLIRAO IMANJE U ŠIMANOVCIMA: Reper u žestokoj svađi sa Mionom slomio JELKU, obezbeđenje HITNO reagovalo

Nenad Aleksić Ša poslednjih dana vodi ratove sa devojkom Mionom Jovanović, a tokom noći on je doživeo nervni slom.

Kap koja je prelila čašu kod Aleksića jeste Mionino odbijanje da ima bilo šta sa njim. Ša je najpre bacio bubicu, a onda lomio sve po imanju.

- Jel hoćeš da ti se sklonim - pitao je Ša.

foto: Printscreen

- Ostavi me na miru - rekla je MIona.

- Gledaj sad ovo, pogledaj scenu - rekao je Ša i iz sve snage bacio bubicu sa sebe u drugi kraj dvorišta, a potom je skinuo jaknu i krenuo da lomi novogodišnju dekoraciju.

- Stani, Nenade! Nemoj da lomiš, naljutiću se - vikala je Miona sve vreme jureći ga po dvorištu.

- Vodite me odavde - urlao je Ša sve vreme.

U tom trenutku došlo je i obezbeđenje koje je takođe pokušalo da obuzda repera u nameri da ne napusti imanje.

Ša se, inače, danas bunio zbog Mioninog druženja sa Aneli Ahmić u rijalitiju.

- Meni nije realno da se one toliko prisno druže nakon toga, da su onako igrale na onoj žurki. To je moje mišljenje, jer meni nije realno da neko ko te voli ko je bržan, da je ignorisan i po strani, a njih dve igraju onako kao da su sestre rođene... Nema šta da se vi šetate ili družite, može to, al' samo površno - rekao je on, šokiravši sve.