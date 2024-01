"VIDIM MRŽNJU U NJENOM POGLEDU" Matora POKOSILA bivšu, pa bocnula Anđela, usledio haos SVETSKIH razmera: Nema potrebe tako burno..

Jovana Tomić Matora, učesnica rijaliti programa "Elita", upala je u novi klinč sa bivšom suprugom Anitom Stanojlović i njenim sadašnjim dečkom Anđelom Rankovićem.

foto: Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

Matora je naime istakla kako ne želi svoje stvari da drži pored Anitinih i Anđelovih, a onda je izjavila da je svesna da je bivša supruga mrzi.

foto: Printscreen

- Najmirnije sam je pozvala da razdvojimo stvari, jer neću da se svo troje presvlačimo jedno pored drugog. Moja greška je što sam je uopšte pozvala. Ja sam svoje stvari odvojila i to je to - rekla je Matora.

- Anita, ti si odmah otrčala kod Anđela - rekla je Ivana.

- Jeste, kad sam videla da je ona prebacila stvari, rekla sam mu da imamo slobodne još dve police - rekla je Anita.

- Bilo mi je neugodno da se presvlačimo tamo zajedno. Ide moja pidžama, pa Anđelov mantil, pa njene tangice. To mi je bilo suludo da vidim. Ne znam kako joj to nije smetalo, nego namerno hoće. Bilo prošlo - rekla je Matora.

- Meni ne smeta, jer je ne primećujem - rekla je Anita.

foto: Printscreen Pink Tv

- Ja sam rekao da nije bilo potrebe da reaguje tako burno. Jeste malo glupo da delimo ormar. Možemo zameniti - rekao je Anđelo

- Ja definitivno u njenom pogledu vidim mržnju, a ništa joj nisam uradila. Kao da je sve radila na silu - rekla je Matora.

- Ne mrzim je, ali nemam empatiju, nebitna mi je - rekla je Anita.

- Najmanje što sam mogla da uradim je da je pljunem, nakon što me je udarila par puta. Ona je uvek plakala nad sobom, nikada se nije pokajala. Ja znam šta me tek čeka ovde, ide na sve samo da me diskvalifikuje - rekla je Matora.

- Anita ima bol u onoj stvari. Ima nedostatak ljubavi, jer nisu u pravom vremenu proživljavale ono što je trebalo. Ona i dalje pati za pažnjom. Njoj su se i Zola i Anđelo svideli sa vrata, što je nemoguće - rekao je Ivan.

foto: Printscreen YT

- Ja sam siguran da bi ona volela da Matora nije tu - rekao je Lakić.

- On se uvek javlja posle Ivana i ponavlja njegove reči - rekla je Aneli.

- Daleko od toga da je Anita ikada volela Matoru. Ona za svoje godine ima pogrešne stavove. Ja sam joj rekao da ne treba da vređa Matoru i da je ponižava, sada Anđelo treba da je usmerava, ali biće tu još dosta dešavanja - rekao je Mića.

Kurir,rs/Informer/preneo/N.K.

