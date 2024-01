"MILJANA KULIĆ MORA DA SE HOSPITALIZUJE, VODIM JE U RUSKU BOLNICU": Marija OČAJNA zbog trudnoće sa Zolom, donela HITNU ODLUKU!

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola pobegli su iz rijalitija, Miljana se vratila u "Elitu", gde je nastavila takmičenje bez, sada već bivšeg dečka.

Miljana Kulić je, naime, izjavila da misli da je u drugom stanju, a ako se to ispostavi kao tačno zadržaće Zolino dete.

- Ja ne znam gde je njoj toliko izvetreo mozak da dozvoli da ima intimne odnose sa čovekom koji ni jednu devojku nije sačuvao, koji kao najveći debil pravi dete svakoj, polemisalo se o Ininoj trudnoći prošle sezone. On javno priča uvek da ima nezaštićene odnose i to je njemu smešno. Njega nisu naučili da poštuje i ceni ženski rod. Ona deca koja su rasla u domu su vaspitanija i znaju šta su prave vrednosti. Ovaj je kao neki šumski, divlji čovek. Za Miljanu svi znaju da ona njega voli, da bi i želela i volela da živi sa njim, da se uda i da ima još jedno dete - priča Marija.

- Bez obzira na sve to, nije smela da dozvoli tako nešto ni pod razno. Zna da čuva jedno dete bez oca. Pričao joj je psihijatar da bi on vrlo verovatno bio kao njegov otac, da ode kad sazna da mu je devojka trudna. Sve to Miljana zna i ponaša se kao psihički zaostala u razvoju psihičkom. Uvek kažem, e sada se opametila, uvidela je sve, neće više dozvoliti takve životne greške i ne. Njoj pamet ne dolazi. Prvo, ona je veliki paničar, ima strahove i ne bi mogla sama da čuva dete. Željko kada je bio beba, ona je non stop proveravala da li diše kad spava. Drugo, moje zdravlje nije sjajno. Kod karcinoma se ne zna da li će i kada da se daleko bilo vrati. Ja ne bih smela ni slučajno da prihvatim da čuvam decu. Moj suprug, takođe, imao istu bolest, samo za razliku od mene, on nije imao metastaze - ističe potresno Kulićka.

- Ja i sa Miljanom, vidite, ne mogu još da se izborim. Niti je ona više da ide gde sama mora da vodi brigu o sebi, npr. rijaliti. Čim se završi ova sezona, moraće na hospitalizaciju u tu rusku bolnicu da probamo i to. Ne mogu da razumem da toliko rizikuje da sebi upropasti život. Uopšte nije preporučljivo zbog trombova koje je imala ni porođaj ni kiretaža, niti bilo šta što ima veze sa krvarenjem. Ona još uvek pije lek za razređivanje krvi. Zna da joj je život visio o koncu. Moli boga, eto, da je sačuva ovog puta od trunoće, jer ona ne zna šta radi, a onaj bicman je težak psihijatrijski slučaj koji je odavno, odavo ispušten i prepušten ulici, tako da od takvih treba bežati što dalje - zaključuje Marija Kulić.

