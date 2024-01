FOLKER KUPIO ŽENI ROLEKS SAT ZA 30 GODINA LJUBAVI! a AFERA sa ovom pevačicom ga umalo KOŠTALA BRAKA, ni ime ne sme da joj izgovori

Folker Stanko Nedeljković, poznatiji kao Bađi, za tri decenije braka supruzi je kupio skupoceni sat.

Iako se o njegovoj supruzi malo zna, pevač ne krije da mu je ona velika podrška u poslovnom životu, a za 30 godina ljubavi kupio joj je "roleks".

- Ženi stalno kupujem poklone, da li je to parfem ili neke naočare, kako kad. Za trideset godina braka sam je iznenadio jednim velikim poklonom. Kupio sam joj Roleks i to joj je, što joj je, od mene dosta - rekao je Bađi.

- Šalim se, uvek je ja obradujem nečim, uvek su neka iznenađenja. A sebe čašćavam lekarima. Mnogo sam radio i malo malo kod doktora evo i sad me je stegla kičma.

Bio u vezi sa Tanjom Savić

Folk pevač poznatiji pod nadimkom Bađi pre nekoliko godina bio je u vezi sa pevačicom, makar je sam tako tvrdio. On je čak jednom prilikom javno priznao svoj blizak odnos sa Tanjom Savić, što mu je ugrozilo brak.

foto: ATA images

- Molim vas o njoj nemojte ništa da me pitate! Jesam pričao o vezi sa Tanjom i zbog toga sam mogao da se razvedem, mogla je da me košta braka. Jedva sam se tada pomirio sa ženom, molio je da ne podnese papire za razvod braka. Rekla mi je ako još jednom pomenem Tanjino ime – odmah razvod! Ne mogu i ne smem da pričam ništa, razumite me! - objasnio je pevač davne 2014. godine.

kurir.rs/blic