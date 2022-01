TANJA UMALO DA GA KOŠTA BRAKA?! Pevač molio ženu da ne podnosi papire ZA RAZVOD, a pevačici više ne sme IME DA IZGOVORI!

Pevačica Tanja Savić vešto je krila svoj ljubavni život od očiju javnosti sve dok nije upoznala sada bivšeg supruga Dušana Jovančevića.

Međutim, osim njene veze sa kolegom Darkom Filipovićem, u jednom trenutku pročilo se i za njenu navodnu romansu sa oženjenim Stankom Nedeljkovićem Bađijem, pevačem koji je sam priznao da je to moglo da ga košta braka.

Folker je svojevremeno tvrdio da je molio ženu da ne podnosi papire za razvod zbog Tanje, ali da će ona to svakako uraditi ukoliko joj samo ime bude spomenuo.

"Molim vas o njoj nemojte ništa da me pitate! Jesam pričao o vezi sa Tanjom i zbog toga sam mogao da se razvedem, mogla je da me košta braka. Jedva sam se tada pomirio sa ženom, molio je da ne podnese papire za razvod braka. Rekla mi je ako još jednom pomenem Tanjino ime - odmah razvod! Ne mogu i ne smem da pričam ništa, razumite me!", ispričao je on 2014. godine.

Tanja i Bađi upoznali su se dok se pevačica takmičila u "Zvezdama Granda". Nakon upoznavanja, navodno su brzo uplovili u ljubavnu romansu, koja je trajala dve godine, a raskid se dogodio kada se Tanja smuvala sa Darkom Filipovićem. U tom periodu, Savićeva je na pitanje da li ima dečka odgovarala potvrdno, ali nikada nije želela da otkrije njegov indetitet.

