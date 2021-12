TURBULENTNI BRAKOVI I JOŠ GORI KRAJ! PUKLA TIKVA POZNATIMA U 2021 Oni su ostali dobri posle RAZVODA, a neki završili NA KRV I NOŽ!

Nova godina uskoro stiže, a pored brojnih lepih momenata sa javne scene, dolazilo je i do ne tako prijatnih događaja. Određenim ličnostima sa javne scene 2021. godina donela je sukobe i raskide.

Neki rastanci završili su se u prijateljskim odnosima, dok su se drugi završavali čak i tučama. Ove poznate ličnosti imale su krah ljubavi u 2021. godini:

Jovana Jeremić i Vojislav Milošević

Voditeljka je u nekoliko navrata u svojim emisijama pominjala razvod, ali nije dala zvaničnu izjavu donedavno. Ona je na kraju priznala da joj je bivši muž ostao najbolji prijatelj, ali da je ipak ljubavi došao kraj.

"Kao i do sada, o svim važnim stvarima koje se tiču nje, dogovaraćemo se zajedno, ali ćemo svoje živote voditi odvojeno, jer smatramo da je tako najbolje za sve. Hvala unapred svima što poštujete našu privatnost, jer je to sada nešto što nam je veoma važno, kako bismo bez nepotrebnih komplikacija završili proceuduru razvoda braka, koja sama po sebi nije ni malo laka i prijatna. U budućnosti se nećemo oglašavati povodom ovog pitanja, hvala na razumevanju. Sa poštovanjem, Vojislav Milošević i Jovana Jeremić", rekla je Jovana u saopštenju.

Jovana Pajić i Aleksandar Cvetković (Sale Tropiko)

Nakon 10 godina braka razveo se estradni par Jovana i Sale i začudio mnoge. Njih dvoje imaju dve ćerke, a posle razvoda ostali su u dobrim odnosima.

"Istina je da smo Saša i ja doneli odluku da okončamo naš brak. Ostaćemo prijatelji i bićemo kao i do sada posvećeni u zajedničkom odgajanju dece. Razvod je u toku i zbog mirnog odrastanja naših devojčica molim medije da nam pruže neophodnu privatnost", rekla je pevačica za domaće medije.

Severina Vučković i Igor Kojić

Ovaj par dugo je ćutao o rastanku, pravio se da je sve u najboljem redu, ali je pevačica na kraju priznala da više nije u braku.

"Naš je razvod sporazuman, kao što je bio i dogovor o životu na različitim adresama. Zajedno smo potpisali, zajednički advokat predao je papire na sud i nemam što dodati. Osim da nisam ni slutila da sudovi mogu biti tako agilni. U slučaju mog deteta nisu bili. I to, nećete verovati, ista sutkinja koja je vodila predmet starateljstva, Tea Golub. Nije joj trebalo niti sedam dana da potvrdi sporazumni razvod", poručila je Severina putem svog PR tima.

Tanja Savić i Dušan Jovančević

Pevačica se dugo borila sa svojim izabranikom oko dece koju je njen muž navodno odveo bez pitanja. Tanja je imala veoma turbulentnu godinu, a posle 12 godina braka je podnela papire za razvod i svog muža optužila da je nasilnik i patološki lažov jer je medijima govorio da je zahtev podneo on.

"O Bože, mučenik! Nije on to uradio prvi, već ja. On je sad promenio priču, počeo je da mi se ubacuje u razgovor sa decom i govori: "Ja sam tebe ostavio", nisi ti mene, valjda je toliko povređen da ne može da prihvati činjenicu da sam ja njega ostavila, da radi ovo što radim, vraćam decu, valjda ne može da podnese, pa da me navede na svoju vodenicu. Nije on ništa podneo, sve sam to ja podnela prva", rekla je ona.

Marija Veljković i Milan Milovanović

Marija je na svom Jutjub kanalu objavila video snimak u kom je prokomentarisala celu 2021. godinu, pa se osvrnula na teške trenutke koje joj je donela. Nije krila suze u očima, pa je tako bilo jasno koliko joj je zapravo bilo teško da podnese sve što joj se desilo. Međutim, pored manje lepih dešavanja, Marija se tokom ove i dosta puta radovala.

"Ovo je godina kada mi se desio najveći uspon i najveći pad u životu. I to je isti događaj, sigurna sam da znate o čemu pričam. Ne bih mnogo pričala o tome, samo bih navela da mi tek predstoji borba, tek slede rezovi, ali ja moram da ima snage za sve to", iskreno je rekla Marija o razvodu.

Dalila Dragojević i Dejan Dragojević

Rijaliti učesnici ušli su u rijaliti kao savršen par, a nisu ni slutili da će im se desiti pravo ludilo kada kroče u "Zadrugu". Naime, Dalila je postala prisna sa Filipom Carem, a ubrzo je i prevarila muža i to na njegove oči.

Ona je mesec dana bila u vezi sa Carem, sve dok se u rijalitiju nije pojavila Maja Marinković. Prvo veče Majinog ulaska, Car je prevario Dalilu i došlo je do raskida. Car je ostao u burnom rijaliti odnosu sa Majom, a Dalila se zasad pomirila sa bivšim mužem Dejanom od kog se razvela pred kamerama i potpisala papire koje je doneo njegov brat David Dragojević.

Ivana i Kristijan Golubović

Kristijan je svoju ženu sa kojom ima ćerku Veru prevario u rijalitiju sa 20 godina mlađom Kristinom Spalević, sa kojom je i dalje u vezi. Svoju ljubavnicu Kristijan je čak upoznao sa ženom. Ipak, kasnije je Ivana Veljović, bivša supruga Kristijana Golubovića, prijavila svog bivšeg supruga za nasilje u porodici zbog čega mu je, nakon privođenja, izrečena i mera zabrane prilaska. Kako je Kristijan rekao, do fizičkog nasilja nije došlo. Tvrdi da mu je supruga sve smestila jer ne želi da mu da ni dinar od svega što je zaradio u "Zadruzi", gde ju je javno prevario, i da je odlučio da je tuži.

"Pošto nije želela da se lepo i civilizovano dogovorimo i da mi da taj delić koji sam tražio, sada će dobiti tužbu, pa ćemo na sudu da delimo sve na pola. Jasno će se videti koliko sam zaradio, pa će morati da mi polovinu isplati. Ja razumem da ona ne može da mi oprosti javnu prevaru i Kristinu, ali i za prevaru je kriva ona, osam godina smo bili zajedno, stalno me je napadala da je varam, da radim ovo ili ono, eto ti sad", govorio je nedavno Kristijan.

Ivana i Nenad Aleksić Ša

Reper je svoju suprugu javno prevario pod budnim okom kamera sa 20 godina mlađom Tarom Simov. Ša je priznao da je i ranije bio neveran supruzi Ivani od koje se razveo a ubrzo potom raskinuo je i sa Tarom, sa kojom ima odnos toplo-hladno. Nedavno je Ša pričao i šta ga je najviše pogodilo povodom razvoda od Ivane.

"Jedino ta podela imovine. To je sudski postupak koji se tako odvija, ali ona je znala kako sam ja krvavo zaradio taj novac i o kome sam sve brinuo sa istim. Zameram joj iskreno što je uzela toliko novca, i mislim da preko toga nikada neću preći. Više puta sam pričao o tome, ja sam galantan i sugurno je da bih joj dao da ima dovoljno za život, ali je preterala. Uzela mi je preko 150.000 eura u brakorazvodnoj parnici. Uzela je i stan i lokal i još svašta, ali dobro", govorio je reper.

Marina Gagić i Darko Lazić

Pevač koji je sa Marinom dobio sina Alekseja i verio se njom, početkom leta raskinuo je sa izabranicom. Umesto venčanja usledio je raskid veridbe, a pevač je ubrzo uplovio u romansu sa koleginicom Barbarom Bobak sa kojom je išao i na turneju u Ameriku. Sa Marinom nije ostao u najboljim odnosima, a ona je u nekoliko navrata izjavila da Darko ne plaća alimentaciju za sina.

"Moji zahtevi su bili da viđa dete u kontrolisanim uslovima, zbog njegovog ponašanje koje svi znaju kakvo je. Popustila sam jer smatrtam da toliko baš nije nesavestan da se tako ponaša pred detetom. Tu sam popustila jer nemam više snage sa njim da se raspravljam. Onda oko alimentacije, gde je on nudio 25.000 dinara sa čime se ja nisam složila. Onda je nudio 30.000, pa se ni oko toga nismo složili pa smo danas došli da rešimo, međutim, nećemo rešiti nikada", govorila je Marina nakon ročišta gde se Darko nije pojavio.

Marina i Ivan Gavrilović

Pevač koji je devedesetih imao zavidnu karijeru, tokom boravka u rijalitiju zaljubio se u Milijanu i zbog nje razveo od žene sa kojom je u braku bio 20 godina. "Ivan mi je pokazao papir. Kada sam videla da je tu pravnik i da je Ivan sve to lagano potpisao, baš sam se iznenadila. Da sam i želela da odgovorim na sve negativne i pozitivne prozivke, ja nisam znala tog momenta šta da kažem od šoka. Nisam očekivala, ali sam pozitivno iznenađena. Mislim, ako je već odlučio da uradi to, mislim da bi bilo pametnije za Marinu da potpiše", rekla je Ivanova devojka u rijalitiju kada je on potpisao papire za razvod.

Petar Grašo i Danijela Martinović

Vest koja je šokirala sve jeste da je posle 24 godine došlo do kraja veze pevačkog para. Petar Grašo je nedugo nakon raskida obelodanio da je u vezi sa značajno mlađom Hanom Huljić, ćerkom muzičara i kompozitora Tončija Huljića.

"Ljudi najčešće očekuju dramatičnu priču jer je nepisano pravilo da se veze završavaju dramatično. Ali kada je uz tebe osoba koju poštuješ i ceniš, onda je razlaz još neshvatljiviji. No, istina je da se svako razvija sopstvenim tempom. Dogodi se da neke stvari, koje su nam bile bitne, s vremenom postanu gotovo nebitne, što i nas same zbunjuje, a počnu da nam zaokupljuju i raduju neke druge, za koje nismo ni slutili da bi mogle da postanu epicentar našeg života. Kada se to dogodi u vezi, najpoštenije i najiskrenije je da svako nastavi da se razvija u svom ritmu i u svom smeru. Ako se odluka donese u pravom trenutku, obostrano poštovanje i zahvalnost ostaju", rekla je Danijela povodom raskida.

Kenan Tahirović i Rialda Karahasanović

Pevačica i maneken jedan su od parova koji nije opstao napolju. Njih dvoje jedno vreme su krili raskid da bi potom Rialda priznala da ju je Kenan udario kada je posumnjao da mu je neverna. Ljubav koju su održali do samog kraja rijalitija i bez skandala, ipak se nije slavno završila.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola

Ljubavni par koji intrigira od samog početka, nekoliko puta je raskidao i mirio se, ali je poslednja sezona "Zadruge" ipak donela kraj. Miljana je diskvalifikovana iz rijalitija nakon što je Zola, koji je takođe učesnik, stupio u romansu sa Nevenom Savić, a Miljana ga tokom spavanja gađala štiklom u glavu. Nakon ovog skandala Miljana je izbačena iz rijalitija i napolju tvrdi da ju je Zola varao i sa njom bio samo zbog novca.

Dara Bubamara i Marko Dujaković Toni

Javnost je dugo brujala o vezi Dare i Tonija koji je više od dve decenije mlađi, a posle mnogobrojnih zajedničkih putovanja i života na visokoj nozi, par nije opstao. Navodno je Dara Bubamara raskinula vezu sa Markom Dujakovićem Tonijem zbog milionera iz Monte Karla koji je srpskog porekla i ima 35 godina. Pevačica nije želela da komentariše ove navode.

Kristina Bekvalac i Ivo Martinović

Modna stilistkinja i sestra pevačice Nataše Bekvalac razvela se od muža za kog se udala dva puta. Na pitanje zbog čega se razvela na Instagramu je Kristina poručila kratko: "Nije nam bilo lepo." Kristina i Ivo imaju ćerku Petru i sina Nou. Oboje su brižni roditelji i u tom domenu nikad nije bilo problema, jer, kako je otkrila stilistkinja, dele iste poglede na vaspitanje. No, kada je o ljubavi reč, nekad je bolje ostati u bliskim prijateljskim odnosima nego u lošem braku.

Andreana Čekić i Marko Milošević

Veza Andreane i Marka od početka je bila turbulentna, često su imali nesuglasice, a na kraju se desio i skandal kada se par potukao i to na zimovanju. Ona je priznala i da se nakon raskida odselila iz Srbije u maju 2021. godine i da živi u Beču.

"O mom emotivnom statusu se pisalo godinama, što ne razumem iskreno, volela bih da se više piše o mojim pesmama. Solo sam od početka godine. Ja ne mogu da ti kažem šta je istina šta se pisalo, mogu samo da kažem da nismo više zajedno. Nema veze sa drugima, isključivo ima veze sa nama i dok je trajalo bilo je lepo. Nismo u kontaktu, posle ljubavi najnormalnija stvar je da krene svako svojim putem", govorila je u maju Andreana.

Dušica Jakovljević i Miloš Dimitrijević Čava

Voditeljka je preko Instagrama obavestila sve da je u vezi sa bivšim fudbalerom, sa kojim je bila i ranije i koji je imao romansu sa Kijom Kockar. Ipak, oni su ostali u dobrim odnosima.

"Odlučili smo prijateljski da se rastanemo. Ostali smo u sjajnim odnosima. Pokušali smo jedno drugome da damo drugu šansu, međutim ipak nije išlo. Svako je otišao na svoju stranu. Ja imam dosta obaveza oko televizije i dece i jednostavno, nažalost, nije išlo", pričala je ona.

Sara Jovanović i Milko Babić

Pevačica je raskinula vezu sa producentom i navela kako je njen astrolog bio u pravu. Ona se upustila u romansu sa Slovencem Žigom Sotlarem sa kojim je ranije radila na nekim od svojih spotova. "Dešava se definitivno novo poglavlje po pitanju mnogih stvari u mom životu. Astrolog je definitivno bio u pravu kad je rekao da će biti vrlo sadržajan ovaj period", rekla je nedavno Sara koja ljubav sa novim dečkom pokazuje i na Instagramu.

Elektra Elit i Nenad

Samo što je priznala da se udala za manekena, transrodna pevačica otkrila je da se razvodi.

"Ne mogu da podnesem vezu na daljinu, jednostavno to nisam ja. Ne mogu da trpim scene, a ne želim ni da povredim Nenada. On je divan mladić, vredan, dobar, pun razumevanja. Prema meni je uvek bio maksimalno korektan, ljubav je bila velika. Jednostavno je sve ovo mnogo jače od mene, ja sam neko ko ne želi da se muči već da živi i uživa. Boljeg čoveka od njega nisam upoznala, zauvek ću ga voleti, ali od sad i kao prijatelja, jer on to stvarno i jeste", rekla je Elektra koja se posle dva meseca razvela.

Maja Marijana

Pevačica je priznala da više nije u vezi sa 15 godina mlađim košarkašem Nenadom.

"Moj ljubavni život ne postoji trenutno, tako da nema šta da se polemiše više oko toga. Tako je u životu, čas si tu, čas nisi. U vezu svi ulazimo sa mišlju da će trajati, ali jednostavno na tom putu neko raste, neko ne raste, a najlepše je kad zajedno rastu. To vam je kao voz. Neko vam je kazna, neko nagrada", priznala je pevačica.

Mihailo Veruović Vojaž i Anđela Ignjatović Breskvica

Omiljeni par među mlađim generacijama raskinuo je početkom 2021. godine što je bio pravi šok. Njih dvoje imali su nekoliko zajedničkih pesama, a do kraja je došlo oko Nove godine. Vojaž i Breskvica nisu mnogo komentarisali raskid, a kako kažu, do prevare nije došlo.

Anastasija Buđić i Ivan Koki

Bivša članica grupe "Models", Anastasija Buđić objavila je na društvenoj mreži Instagram da više nije u braku sa Ivanom R. Kokijem, za koga se udala u zatvoru.

"Jedino što imam da kažem, bez daljih pitanja i potpitanja, jeste da smo se razveli. Ostali smo u dobrim, prijateljskim odnosima. Pošto je naš brak bio javna stvar, otud i obaveštenje o razvodu", poručila je Buđićeva.

