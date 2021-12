SAD SAM SVOJ NA SVOME! Tanja Savić sumirala TURBULENTNU godinu, pa otkrila šta želi u NOVOJ: Mnogo toga ću promeniti!

Pevačica Tanja Savić mesecima je u žiži interesovanja zbog dešavanja u njenom privatnom životu, naročito zbog bitke koju je vodila za starateljstvo nad maloletnim sinovima, ali i navodne veze sa političarem iz Banja Luke, Draškom Stanivukovićem.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam uvek bila u stanju duha sa sobom, ako sam okej sa sobom onda je sve okej, tako da se sve odvija onako kako vi posmatrate na stvari. Sanjar sam u duši i stalno imam nade, ali ako me neko ubije u pojam onda padnem. Mnogo sam emotivna, a cela prošla godina mi je bila takva. Sada sam optimistična i imam lepa očekivanja od naredne godine - rekla je pevačica za "Grandonline".

Kako mnogi ljudi doživljavaju 1. januar kao novi početak i baš tada se odluče na promene u svom životu, Tanja odgovara na pitanje da li je i kod nje takav slučaj.

- Mnogo toga ću promeniti (smeh). Ali ono što je najbitnije je da sam rešila jednu stvar, i to onu najvažniju, da vratim svoju decu i sad sam napokon svoj na svome- kaže Tanja.

Od prevelike sreće što su deca konačno sa njom, teško uspeva da se postavi kao autoritet, te joj treniranje strogoće i ne ide od ruke.

- Čini mi se da se samo ja čujem kako zvocam po kući ali zvocam u prazno. Sinovi teraju po svome, ali sam mama koja ih pušta da joj se penju na glavu. Neka su živi i zdravi, mali su sada ali će brzo da odrastu i krenuće svako svojim putem, kao što sam i ja otišla od svoje mame, sve me to čeka- rekla je Savićeva, pa se prisetila momenta kada je počela da odlazi od kuće zbog prirode posla.

foto: Printscreen/Pink

- Prvu svadbu sam odradila sa 12 godina i prvi put zaradila pare. To je bio hit jer sam bila mala, niko me nije video, samo su čuli moj glas. Pa me je sa 14 godina jedan komšija vodao po ispraćajima da pevam a tek sa 17 sam imala svoj bend. E tada je mama rekla ''Sada možeš u svet''. U svet kao, misleći po Bosni, eto u taj svet (smeh)- ispričala je pevačica tokom snimanja novogodišnjeg programa.

Pevačica je prošla kroz potpuni fijasko kada je njen i dalje zakoniti suprug Dušan Jovančević u aprilu prošle godine, bez njenog znanja, otputovao sa naslednicima Maksimom i Đorđem u Australiju. Dok je on tvrdio da je otišao „ne bi li sačuvao decu od virusa", Tanja je patila i ne znajući da još oko godinu dana neće videti mališane. Njeni fanovi su sve vreme bili uz nju, a ona je u javnost iznela mnogo detalja iz braka.

Usledile su brojne pretnje od strane njenog supruga, kao i iznošenje "prljavog veša" iz braka, a Tanja je tek nakon više od godinu dana uspela da vrati sinove u Srbiju.

Sredinom oktobra ove godine odjeknula je vest da su pevačica i gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković u vezi.

foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Rojters, Nebojša Mandić

Od tada Tanja ponovo "ne silazi" sa naslovnih strana, a to je, po svemu sudeći, povećalo i cenu njenog honorara, a kako piše "24sedam", pevačica će za novogodišnji nastup zaraditi čak 25.000 evra, iako prethodnih godina gotovo da nije zarađivala mnogo od muzike.

