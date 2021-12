JA SAM ŽENA ZA LJUBAV, I NATAŠA BEKVALAC JE IMALA TRI BRAKA: Tanja Savić o udaji: Tačno znam šta mi treba, TO JE TO!

Pevačica Tanja Savić mesecima je u žiži interesovanja zbog svog burnog ljubavnog života.

foto: Printscreen/Pink

Spajali su je mesecima s političarem Draškom Stanivukovićem, međutim, o svom ljubavnom životu nakon burnog i skandaloznog razvoda od Dušana Jovančevića s kojim ima dva sina, nije želela puno da otkriva.

foto: Printscreen/Pink

"Ja sam žena za ljubav, željna sam toga i mislim da sam sada u nekim zrelim godinama kada znam šta želim i tačno znam šta mi treba, šta ne bih trpela... I ja sam za to, a, sad, brak nije toliko bitan", rekla je Tanja.

foto: ATA Images

"Evo, Nataša Bekvalac je imala tri braka, ima iskustva i mislim da je najbolje kada je čovek sam. Kada možete sami sa sobom da popijete kafu onda to je to, ne treba vam niko drugi, a sad da ja nekog imam zbog toga što mi je dosadno i samo želim da se zabavljam, mislim da ni to nije poenta, jer ako će meni taj neko kvariti sreću, a ja sam srećna sada... Znači ne treba mi niko, ali ako će taj neko samo da me usreći još više, e, onda je to to", priznala je Tanja Savić za Grand News.

Kurir.rs/S.M.

