JANJUŠU SE PRVI PUT MAJKA OBRATILA U RIJALITIJU! Dobio potresno pismo, pa prolio reku suza: "Mi ćemo dalje kako moramo..."

Marko Janjušević Janjuš danas proslavlja rođendan, a njegova majka mu se obratila pismom ovim povodom.

Ona mu je čestitala rođendan, ali se najviše osvrnula na porodičnu tragediju kada je njihov najmlađi sin, Janjušev brat, Mihailo tragično izgubio život u 27. godini.

- Dragi sine, evo posle 13. tužnih dana koje provedosmo sa tugom, bolom i prolivenih reka suza, imam snage i moram imati da ti napišem nekoliko rečenica koje će značiti i tebi i nama. Srećan ti rođendan, da si nam živ i zdrav i nasmejan žele ti mama, tata i Boris - počela je ona i dodala:

- Da izdržiš u Eliti do kraja. Brzo će to proći, a po izlasku da se malo smiriš i posvetiš sebi i tvojoj Kruni i tvojoj porodici, mislim da je vreme. I Kruna jedva čeka da se sve to završi i da izađeš i provodiš vreme sa njom. Bori se dalje kroz život, za sebe, za svoju Krunu i svoju porodicu. Mi ćemo dalje kako možemo i moramo, ne brini, dobro smo! Tvoji mama, tata i Boris - poručila je Janjušu majka.

