VANJA SE JAVNO OBRATILA STANISLAVU KROFAKU I UPUTILA MU SNAŽNU PORUKU! Nakon spekulacija o njihovom odnosu PODIGLA PRAŠINU

Vanja Ignjatović, bivša žena od Nenada Aleksića Ša često se oglašava na svojim društvenim mrežama i neko je ko intrigira javnost svojim objavama.

Ona se ovog puta oglasila kako bi pružila reči podrške Stanislavu Krofaku, a po svemu sudeći Ša i Mioni nikako neće biti svejedno.

foto: Printscreen Instagram

Samo napred - napisala je Vanja na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Vanju su gledaoci spajali i sa Mioninim bivšim dečkom Stanislavom, a ona je nedavno otkrila istinu o njihovom odnosu.

foto: Petar Aleksić

- Mislim da im nije ni malo prijatno što je on ušao tamo. Vreme će pokazati, njih dvoje ako opstanu, to će biti do kraja Elite. Što se tiče Stanislava, ima od mene ogromnu podrsku - bila je jasna Vanja.

Bonus video:

07:23 STARS EP 262