USKORO SVADBA U ELITI! JANJUŠ HOĆE DA ZAPROSI ANELI! Isplanirao sve do detalja: To je jedna velika ljubav

Iako su se zakleli da nikada neće obnoviti svoju romansu, Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić pomirili su se.

Sada je bivši košarkaš otkrio da planira da njihov odnos podigne na viši nivo i da zaprosi svoju izabranicu.

- Nisam ja nešto kriv za tu svađu, jeste mi krivo, ali ceo taj dan nam je bio nikakav. Njena budalaština je dovela do toga da se posvađamo - rekao je Janjuš, koji se osvrnuo na to što je izvređao svoju izabranicu.

- Ne mogu da ti kažem 100 odsto sve šta mislim. Rekao sam da je samoživa i bezosećajna, ali ume nekad da bude to. U afektu ja to preuveličam. Ne može da da shvati zbog čega sam zamišljen, jer ona samo o sebi misli, pa onda sebe nabedi da je u njoj problem - odgovorio je Janjuš koji je potom otkrio da planira da zaprosi Ahmićevu.

- Rekao sam joj da je mnogo volim. Vidi se da je mnogo volim. Verio bih je. Ne bih ja nešto puno filozofirao. Planirao sam to. Jedan dan kad bude lepo vreme, želim da se spusti helikopter i da spusti neki kofer, a u koferu da bude jedan veliki natpis: ''Da li želiš da se udaš za mene?'' Ako čuju ljudi helikopter, niko od učesnika neće znati šta je. Znam da me Aneli voli. To je stvarno jedna velika ljubav. Ja sam jako ljut na Aneli jer misli da je Maja opasnost po našu vezu. Koga boli k**ac za nju? Mene Maja ne zanima. Stvarno me ne zanima Maja - istakao je košarkaš.

