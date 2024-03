MAJKA TEODORE DŽEHVEROVIĆ PRIZNALA DA JE BILA SILOVANA: "Zbog njega sam izgubila ljubav!" Otkrila bolne detalje

Majka pevačice Teodore Džehverović, Gordana Džehverović u velikoj ispovesti iznela je bolne i šokantne detalje o svojoj prošlosti.

Naime, Gordana je u ispovesti pričala o nemilom događaju zbog kog je u 17. godini napustila medicinsku školu i iz Kačareva se preselila u Poreč.

- Jedan peh mi se dogodio u 17. godini, pa sam odustala od škole u trećoj godini, htela sam da budem babica. Sama sam delila to sa sobom. Muž nije znao, to sam sama sa sobom u to vreme prebrodila. Kasnije je Teodora saznala, znale su moje sestre, a ne roditelji. U Višegradskoj sam učila. Ne volim da pričam o tome, stres sam imala i nisam mogla više da učim ni idem u školu - govorila je Goca u u emisiji „Pretres“ autora i voditelja Stefana Usiljanina,u kom je otkrila da je bila silovana i da je malo ljudi znalo za to.

- Deca i sestre su znale. Muž o tome ne zna, detalje nisam pričala. Preselila sam se u Poreč iz Kačareva. Vratila sam se ovde tek 1990. Ne mogu da ti objasnim kako mi je bilo. Taj dečko je posle hteo da bude sa mnom. To je urađeno ružno. Imala sam dečka koga sam volela i to nisam uradila sa tim kog sam volela, zbog njega sam izgubila ljubav. Bila sam fatalna za muškarce tada. On je danas mrtav - ispričala je šokantne i bolne detalje o svom životu Gordana Džehverović.

