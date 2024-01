"SVI U KUĆI SMO BILI U ŠOKU KADA SMO SAZNALI DA SE TEODORA OPERIŠE" Majka pevačice otkrila detalje: Evo gde se ona tada nalazila

Sve fanove zabrinula je vest kada su na Instagramu pevačice Teodore Džehverović videli da se nalazi u bolnici.

Naime, ona je operisana 6. januara, odnosno na Badnje veče, kada joj je pukla cista na jajniku.

Inače, nakon izlaska iz bolnice, Teodora se pohvalila kako mama brine o njoj, a upravo je Gordana Goca Džehverović gošća "Pulsa Srbije" kod voditelja Ivana Gajića.

foto: Printskrin/Instagram

- To nas je baš iznenadilo, bili smo zatečeni. Dakle, to se dogodilo na Badnje veče, prilično brzo, u jednom momentu je nastao haos. Pitali smo se šta je sa njom, da li joj je puklo slepo crevo ili nešto drugo. Otišla sam u ribarnicu kod prijatelja da mu pomognem, to generalno radim za te dane koji se obeležavaju, a cenim vredne i radne ljude, a on je jedan od tih, jer nema radnika u svojoj ribarnici, već čitav posao obavlja sam. Tako sam otišla tamo u pet sati ujutru, a Teodoru sam ostavila čitavu i zdravu.

Potom se osvrnula na šok momenat kada se vratila iz pomenute ribarnice:

- Međutim, kada sam se vratila, rekla mi da je u bolnici, čeka rezultate jer je prethodno krv izvadila. Rekla je da je odjedanput stomak počeo da je jako boli. Za dva sata su odrađene sve analize i ona se našla na operacionom stolu. To je bio takav šok za nas ukućane. Stvarno nam je bilo teško, svašta nam je padalo na pamet, pogotovo ako uzmemo u obzir da sam ja u dvadesetim godinama operisala tumor na jajniku. Nekako, u momentu mi se vratio film onoga što se meni dogodilo, ali srećom je sve dobro zavrešno po Teodoru, ona je sve to stojički podnela.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Bonus video:

00:30 Teodora Džehverović izašla iz bolnice i pokazala ko brine o njoj