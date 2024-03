MAMA DŽEHVA JAVNO OBELODANILA ANĐELOVE PREVARE! Evo sa kojom bivšom zadrugarkom je VARAO Teodoru: ŠOK DETALJI

Gordana Goca Džehverović je iznela šokantne detalje o prevarama njenog bivšeg zeta Anđela Rankovića dok je bio u vezi sa Teodorom, te priznala zbog kojih stvari iz prošlosti je Anđelo kivan na Matoru.

Ona je priznala da je saznala istinu o njegovim bahanalijama u Matorinu stanu, pa odbranila Matoru kako ništa nije slagala što je rekla o njemu. Zatim se dotakla Matorine potrebe da je neko voli, pa postavila Anđelu pitanje šta bi on radio da organizuje luksuznu svadbu i da ga neko posle svega toga izda i oblati pred celom nacijom.

foto: Petar Aleksić, Nenad Kostić

Goco, da li imaš neka nova saznanja o Anđelu Rankoviću, znamo da ste vi na ratnoj nozi već godinama?

- On je muvao Aleks, sećate se u sezoni jedan. Oni su pustili klip svađe Teodore i Aleks, plakao je kao kiša tada, izblamirao je za sva vremena Rankoviće i tad nisu mogli da mu oproste, a to sve je isprovocirala Matora. Vidiš kako ja to sagledam iz drugačije prizme. Mene život nije mazio, ja mogu da uđem u svačiju glavu i da shvatim o čemu koja osoba razmišlja. Tada je bio kivan na Matoru, nakon toga je bio kivan zbog onih igračkica i rekvizita. Sve sam se ja o tome raspitala napolju i istina je da su te igračkice njegove. Sve je istina što je Matora rekla, još je i gora istina. Trebale su da se kače neke ljuljaške gore na plafon pa da se ljuljaju, samo su se bojali da li je to dobro montirano gore, jer je moglo da kad se zakače njih dvoje da ne padne sve to.

foto: Antonio Ahel/ATAImages

A ko voli te igrice, je l' Anđelo voli tako da visi sa plafona ili suprotna strana?

- Ne znam ja sad njegove igrarije, samo znam da voli egzibicije dečko, njega je Matora sve izdala o tome. Dok je bio sa Teodoricom bio je i sa Sanjicom, on je to sve poricao, pa ga je razotkrila Jovana Ljubisavljević. Ne možeš ti zaklela se zemlja raju da se tajne sve saznaju! Dok je Teodora bila na Zlatiboru on je bio sa Sanjom u bioskopu, pa je onda krio da je bio sa Sanjom, pa su na kraju napravili Matoru budalom.

Zašto sada Matora u čitavom tom ljubavnom trouglu ispade najgora, po njoj su udarili drvlje i kamenje a ona je samo imala nameru da voli?

foto: Kurir televizija

- Matora nije naterala Anitu da bude sa njom, ona je sve vreme potencirala da ostanu u odnosu. Setimo se prošle godine, jedan, drugi, treći muškarac i na kraju Matora. Zakačila se na kraju za nju jer je Matora džek i videla je sigurnost u njoj. Matora je takva, ti da izađeš bez dinara iz rijaltija Matora će da ti pruži sve, da te finansira i da ti pruži dom. Ona je njoj sve omogućila i pružila joj priliku da ponovo uđe u rijaliti i da joj poraste honorar. Nije sve u materijalnom, što joj sad novi dečko ne priušti svadbu od trideset hiljada evra. On je pun para kao brod šta je sa tobom, ima dečko roleks, vidiš da stalno priča keš kolica i šmekerica i neka on to uradi za nekoga kao što je Matora i neka uđe u rijaliti, pa neka ga nasamari, da vidimo šta bi on uradio povodom toga.

Kurir.rs/Pink