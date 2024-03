"KONAČNO JE NA PRAVOM PUTU!" Anitina majka pecnula Matoru, pa progovorila o ćerkinom raskidu s Anđelom: Preplašena je...

Majka Anite Stanojlović, Angelina, oglasila se i prokomentarisala ljubomorne scene koje njena ćerka priređuje Anđelu Rankoviću zbog njegovog stava da je normalno ostati sa bivšim partnerima u dobrom odnosu.

Ona se složila sa Anitinim mišljenjem da joj brak sa Matorom nije trebao, kao i da joj je Bog poslao Anđela kako bi je spasao od cele situacije. Priznala je da nikada nije bila ponosnija na svoju ćerku kao što je ove sezone.

foto: Printscreen

Kako komentarišete Anitino stalno ljubomorisanje Anđelu za bivše devojke i to što smatra da nije normalno da se druži sa bivšima jer postoji mogućnost da se vrate emocije?

foto: Printscreen

- Anita je jako zaljubljena, lepo joj je u toj vezi, ima sve i kada ti je previše stalo do nečega javlja se i strah da to izgubiš. Ona se plaši i tako razvija filmove i upada u teorije. Još tamo ukućani stalno prebacuju kako će je Anđelo ostaviti pored i ona onda oseća nesigurnost. A Anđelo nije takav tip da joj stalno govori te reči koje ona želi da čuje, on je zreliji, pušta da dela sve pokažu. Anita je jako povređena bila i vuče tu traumu od ranije, a samo treba da se opusti i prepusti, i da ima jaču veru u sebe i da shvati koliko zaista vredi.

Takođe, Anita je juče u toku dana rekla da joj je Bog poslao Anđela kako bi shvatila da Matora nije za nju i da je imala intuiciju da ne treba da se udaje za nju, šta mislite o tome?

foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Mislim i ja isto, pre ulaska Anđela, Anita je imala nervne slomove, sama se borila protiv cele kuće, a ipak je ona još uvek dete. Nije poslušala intuiciju, ali nikada nije kasno za novi početak. Drago mi je što je na pravom putu i što je prošlost ostavila iza sebe, ponosna sam na nju ove sezone.

Kurir.rs/Pink

