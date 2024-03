BIVŠI ZADRUGAR IMAO SAOBRAĆAJKU! Hitno završio u HITNOJ, fanovi van sebe od šoka! (FOTO)

Nekadašnji rijaliti učesnik Đole Kralj doživeo je udes, pa se nakon što je zbrinut u bolnici na društvenim mrežama oglasio i napisao da se sve srećom dobro završilo. On je objasnio šta se desilo, pa je fotografisao ruku i pokazao da trenutno prima infuziju.

- Hvala Bogu, udes koji sam preživeo je spas sa Božje strane - napisao je Đole Kralj fotografijom iz bolesničke postelje.

Inače, on je nedavno u jednoj emisiji govorio o tome da ima i dosta ljudi koji ga ne vole, pa mu svašta pričaju kada ga sretnu na ulici.

- Ja sam imao skandal nedavno ispred svoje zgrade, davao sam intervju, a prolaznici su mi svašta govorili. Pričali su da sam ja u Zadruzi bio sa nekim muškarcem i stvari slične tome. Dosta njih je pokazao da su naklonjeni istom polu, a mene samo prozivaju kao da sam ne znam po čemu poseban. Znam mnogo ljudi u zadruzi koji su živeli ili sada žive dvostrukim životom, pa o tome nikada nisam pričao okolo. Ne razumem zašto su ljudi puni predrasuda, to je stvarno jezivo! Ne volim kad neko mrači, ne volim da širim mržnju, a na ulici sam doživljavao svašta - objasnio je on, pa je dodao:

- Desilo se da mi jedan čovek priđe i da me ispituje. Uljudno sam okrenuo glavu, a on me je obišao, stao ispred mene i počeo da me psuje jer nisam hteo da razgovaram. Čovek više ne sme ni da iskulira nekoga, to je odmah povod za raspravu, što je strašno.

