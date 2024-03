ISKRENA ISPOVEST FILIPA CARA! Progovorio o Aleks i njenoj TRUDNOĆI, pa šokirao: Evo šta on i Nikolićka PLANIRAJU

Bivši zadrugar i četvrtoplasirani superfinalista "Zadruge 6", Filip Car, u kojoj je Aleksandra Aleks Nikolić, njegova izabranica s kojom čeka ćerkicu, pobedila, progovorio je o pomienju sa s Aleks.

Naime, Car je na samom početku otkrio kako se oseća, ističući da je napet, jer uskoro na svet dolazi njegova i Aleksandrina naslednica.

foto: Petar Aleksić, Printskrin / You Tube

- Dobro sam, malo sam napet, na 90 odsto sam stana uređenja, Aleks čekam svaki trenutak, svaki dan su ti pregledi. U iščekivanju sam samo da mi se javi kada krenu te kontrakcije, da je blizu porođaj. U principu je sve idealno, ona se oseća dobro, mala je idealna, sve je dobro, samo se čekaju te konktrakcije da se povećaju kada je spremna da ide u bolnicu - rekao je Car, a onda se osvrnuo na sve što se dešavalo između njih prethodnih meseci, a o čemu su brujali mediji:

- Je**ga, turbulentno je bilo, bilo je i svađa i pomirenja i svega nečega od kako smo izašli, a sada je došao period koji je najzdraviji za sada, jeste da smo odvojeni, čujemo se i vidimo svakodnevno. Meni bi bilo draže da se mala rodila ovde, zbog papira i sve, znam koliko se moja porodica borila da se napravi dvojno državljanstvo, a njoj paše to sve da su joj tu mama, sestra i sve to - rekao je Car.

Kada je reč o planovima, Car je otkrio da Aleksandra i njihova naslednica planiraju da se dosele u Crikvenicu, u novi stan za koji se Filip pobrinuo da na vreme bude spreman za dolazak malene "Carice".

foto: Printskrin/Instagram

- Iskreno ću ti reći, ekskluzivno, moj i njen plan je kada se mala rodi, ja ću doći tamo da budem uz njih, da vidim dete i nju. Posle toga ona ide kući, izaći će iz bolnice, mora da ide na odmor od 20 dana, dok ne budem mogao da ih dovedem ovde. Što se tiče našeg odnosa...To su bile svađe nebulozne oko sitnica, u početku njene trudnoće je bilo u redu, pa je prelomilo kasnije, stalno su se dešavale stvari koje smo mislili da neće. Sve je to iza nas, biće malo teško oboma. Ima ona tamo i majku i sestru, tu je i moja porodica, ali je sada pravo vreme da se nas dvoje pokažemo kao roditelji, jer nemaš lufta i priliku da se svađaš i raspravljaš oko gluposti. Daćemo jedno drugom šansu i priliku, ne samo zbog toga što će nas vezivati dete i što ćemo morati da funkcionišemo zbog deteta zajedno, nego, smatram da imamo emociju i ja prema njoj i ona prema meni. Ako ništa drugo, ne samo zbog naše ljubavi, nego i zbog deteta, da pokušamo da oformimo porodicu i da živimo zajedno - istakao je Car, te je otkrio da li je bilo komplikacija prilikom Aleksandrine trudnoće, ali se osvrnuo i na ime naslednice:

foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić

- Sve što je bilo, bilo je u granicama normale, kao i sve druge žene što imaju, nije bilo nešto što može da ugrozi njeno zdravlje ili zdravlje deteta...Zadnje što smo se prepirali, ona je zagrizla za jedno ime koje se meni nije svidelo, jer je staromodno. Usaglasili smo se oko jednog imena, neću ga otkriti da ne bi bilo da bude neko drugo, jer je još par imena u opciji. Najdraže mi je što smo našli zajednički jezik, teško je, nije to samo ljubav, to je i navika, prošli smo ona i ja svašta nešto, falimo jedno drugom. Nismo se mi oko tog pomirenja i nalaska i zajedničkog života dogovarali, nego je išlo spontano. Kako bih ti rekao?! Nije mi to to sada da je ona u Beogradu, da sam ja tu, pa ja idem, dođem i odem. U super smo odnosu i malo ozbiljnijem nego što smo bili. Sve će to da sedne na svoje mesto kada ih dovedem ovde kod mene - rekao je on.

Kurir.rs/Pink

