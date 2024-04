"STANISLAV JE MAJIN FAN" Taki nikad žešće o novoj ljubavi ćerke, a onda otkrio: "Ona je pokrenula 30 TUŽBI protiv Aneli"

Jedna od najskandaloznijih rijaliti učesnica Maja Marinković nedavno je započela ljubavnu romansu sa Stanislavom Krofakom, koji je u rijaliti ušao kao bivši dečko Mione Jovanović.

Radomir Marinković Taki, otac rijaliti učesnice otkriva da podržava novu ljubav svoje ćerke.

Ovo je moje poslednje oglašavanje, odlučio sam da se povučem. Što se tiče Majine ljubavi, ona je već šest godina tamo i kad je bila najbolja i kad je bila najgora bio sam uz nju. Stanislav se odmah uhvatio najjače karike u kući, ali sviđa mi se što nikad nije ispljuvao Mionu i što je ispao veliki gospodin. Stanislav i Miona su Majini fanovi, pratili su je od početka i sami su to rekli, a on je vrlo dobro upućen i posavetovao se gde ulazi. Vrlo dobro zna šta radi - kaže Taki i dodaje:

- Ona je srećna, a što se mene tiče oboleo sam od njenih bivših momaka i svi znamo kakve je veze imala tamo, tako da je ovo za sada super i sve u najboljem mogućem redu. Ne treba da budu problem razlike u godinama, jer i ja imam godine, a imam dosta mlađe devojke, tako da pljuvao bih po sebi - ističe Taki, a onda se osvrće na komentare njegove porodice.

- Maja uvek ističe “zavoliš me najgoru, dobićeš me najbolju“, a oni imaju pravo, jer znaju sve šta je Maja radila. To je njihov život, ako budu zajedno, budu, a ako ne, svako na svoju stranu. Samo da budu nasmejani, a šta će biti za pet ili deset godina, niko ne može da zna, vidimo da se na estradi ljudi razvode posle dvadeset ili četrdeset godina. Vidim ih zajedno kad izađu napolje, ona voli tetovirane, a on takve, Maja je dosta radila na sebi i mislim da se to njemu dopada. Hvala Bogu da je našla nekog ko može kafu da joj plati, uvek je imala neke klošare.

Za budućeg zeta, Taki priprema i poklon.

- Uskoro je Maji rođendan, a pripremam poklon i za Stanislava. Budućem zetu nisam ništa strašno pripremio, videćete – kaže Marinković.

Sukob Maje i Aneli eskalirao je velikim brojem uvreda, a Taki otkriva da je Maja tužila Aneli.

Ne bih to komentarisao. Maja je dala trideset ovlašćenja svom advokatu i ne bih to mnogo komentarisao, ona je dala ovlašćenja i advokat zna šta radi. Nisam ja tužibaba. Znamo svi da ona potiče iz krimogene porodice i šta je radila, sve smo čuli na televiziji, nisam ni znao ko je Aneli, a sada je došla u Beograd i preti da će nekog da stavi u crne džakove. Ne može to tako - rekao je Majin otac i osvrnuo se na situaciju gde su mu zapaljena kola.

- Bilo pa prošlo ne znam ko mi je zapalio auto. Asmin je uperio prstom u njih, ali ja ne znam. Ne dajem nikakve komentare vezano za to, jer policija radi svoj deo posla. Ko je zapalio taj neka odgovara, a ja sam sebi kupio nove automobile i život ide dalje.

