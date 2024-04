ANELI OSTALA NEMA NAKON ŠTO JE VIDELA DA JANJUŠ PORED NJE SIMULIRA INTIMNI ODNOS! Hit scena kruži društvenim mrežama

Marko Janjušević Janjuš došao je u spavaću sobu, te je otišao do kreveta Aneli Ahmić kako bi proverio da li spava sa Vesnom, a kada se uverio da ne spava nego da samo leži, on je otišao i legao na krevet pored Bore Terzića.

Nakon nekoliko trenutaka, Janjuš je ležajući na krevetu, sve vreme skakao po krevetu kako bi simulirao intimni odnos, a Ahmićeva se tom prilikom podigla kako bi videla o čemu se radi.

Oboleo sam. Bebice, zagrli medu (smeh). Oboleo sam od nje, kakav sutlijaš mi je napravila od mozga. Kuku...Jao Bože dragi, šta je ovo, u kakav pakao uđoh - rekao je Janjuš.

Je l' spava - pitala je Kačavenda.

Ma gde bre, ta žena nikada ne spava, nikad je još nisam sreo da spava. Kada smo spavali u rehabu, možda sam je zatekao dva puta da spava. A žao mi je, šta ćeš. Koliko god mi ide na živce, žao mi je, kapiraš?! Voleo bih da sam go**o od čoveka i da me boli ku**c za sve, ubi me ta, kako se zove, emocija, emotivan sam i rasturi me. Svašta joj kažem, druže, dovede me do ludila...Ne poklapa se ništa. Ja sam sa njom planirao da živim, života mi, jesam, majke mi moje. Planirao sam da živim jer mi kod nje sve odgovaralo, osim što nije normalna, to mi ne odgovara - rekao je on.

