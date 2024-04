JANJUS I ANELI PONOVO RASKINULI! Ahmićka zakukala na sav glas: On igra rijaliti, želi da se opere od mene!

Aneli Ahmić i Marko Janjušević Janjuš ponovo su raskinuli, a sada je zadrugarka otvorila dušu i otkrila pravi razlog njihovog sukoba.

Kako Aneli ističe, ona smatra da je Janjuš bio neiskren prema njoj, kao i da je ljubomoran na to što je publika voli.

foto: Printscreen

- Razgovarali smo, a Janjuš je sve okrenuo na sprdnju. Ne može da prihvati da je on kriv za ovaj kraj, mislim da je veliki folirant, ima emociju, ali njemu je sve rijaliti. Njega boli kada ja dobijem anketu, sve su mi se kockice poklopile, on je za mene folirant. Ja sam juče pokušala da pričam sa njjm i prešla sam preko svega šta mi je rekao, opet sam pogazila sebe. Svaki dan pre spavanja čitam čestitike. Ja sam mu plakala u krevetu, grlila sam ga, a sada prvi put nisam osetila da je on mene istom jačinom zagrlio- govorila je Aneli, pa nastavila:

foto: Printscreen Pink

- Očekujem da prizna da je kriv, da mi se izvini, da mi kaže neke stvari, da promeni. Ja znam tačno kada on šta misli, ja ne gledam kamere da bih plakala. Milena je bacila bubu da je Munja došao i rekao imam li dati njemu i Stefani nešto da grickaju, ja sam krenula meni i Janjušu da pravi kafu. Ja moram čoveku odgovoriti, nisam bila ni prema kome bahata, i on dolazi meni i kaže zbog Munje. To je poigravanje sa psihom, on igra rijaliti. Želi da se opere od mene, glumi da sam ja razlog. Ja sam imala ozbiljne planove, htela sam svoju ćerku Noru da dovedem u Beograd da živimo zajedno - iskrena je bila Ahmićeva.

