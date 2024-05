"KOLO SREĆE SE OKREĆE, A SMEJALA SE MILJANI" Marija Kulić o Milici, iznela šok detalje iz prošlosti trudne učesnice Elite

Učesnica "Elite" Milica Veličković nedavno je potvrdila da je u drugom stanju, iako je želela da to sakrije od javnosti, a Marija Kulić je, kao majka učesnice koja je više puta zatrudnela u rijalitiju, prokomentarisala trenutnu situaciju.

- Lažni osmesi, lažno pričanje... Gde bre, videlo se koliko su plakali, ono nisu bile suze radosnice, nego suze žaljenja. Zadesilo je, tome se nije nadala. Kada imaš nezaštićene odnose, mora kad-tad da dođe do trudnoće! To sam pričala i Miljani. Smejala se Miljani kako ostaje u rijalitiju trudna, a sada priča: "Kako će ljudi da gledaju što sam ostala u rijalitiju trudna". Kolo sreće se okreće, ja generalno ne podnosim Milicu, svašta se pričalo o njoj, da voli trojke, ti afteri, neke žene... Ja bih volela da ih promeni trudnoća, bolje da čuva dete nego da uličari, u svakom slučaju, ona ima 25 godina. Nek je dete živo i zdravo, ja svakome ko želi da se ostvari kao roditelj, želim da im se ispuni želja. Ženu promeni majčinstvo, može da sazri i shvati da neke stvari nisu okej - rekla je Marija.

Ono što je mnoge šokiralo, jeste to da je Stanislav pogazio obećanje dato ćerki da neće imati intimne odnose sa Majom Marinković, a sada smo upitali i Mariju Kulić kakvo mišljenje ima o tome.

- Ma kakvo obećanje?! Svima njima su preče ženske, nego deca. Šta ima on da obećava ćerki kada zna da ima priliku, ima sa kim, jednostavno je on muškarac i manje im se zameraju odnosi, nego ženama. Ko ga je bio po ušima da obećava?! Jeste katastrofa to što obeća detetu i ne ispuni. Mnogi su tu decu stavili na zadnje mesto, tj. da njima bude lepo, pa partneru, pa na nekom mestu dete. Za Stanislava je sramota, koliko on godina ima, za razliku od ovog šalabajzera, Ša, mogla sam da kažem da je čovek od reči, međutim, on je skoro pa na isti kalup...Definitivno mislim da on Maju ne vodi kući, oni će to da završe još u rijalitiju. I ona uviđa neke stvari, dok su joj neki ljudi pričali šta vide, ona ih je ubeđivala da nije tako, ali evo i ona se uverava da je tako kao što drugi vide - rekla je Kulićka.

