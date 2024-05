TRUDNA MILICA I TERZA STAJU NA LUDI KAMEN! Nakon saznanja da čekaju bebu prave spisak zvanica: "Verujem da će biti dobar otac"

U emisiji "Pitanja novinara", sedma sila je ozbiljno razdrmala kavez učesnicima "Elite" svojim intirgantnim pitanjima.

Milica Veličković progovorila je o svojoj trudnoći, dok je Borislav Terzić Terza otkrio da razmišlja o svadbi sa svojom izabranicom.

- Voleo bih da vidim buduće roditelje Terzu i Milicu. Kakvi su vam prvio utisci o trudnoći? - upitao je voditelj.

- Ja sam znala da će doći do toga, pretpostavila sam da je to tako, rekla sam da sam dobila da bi prikrila sav taj pritisak, išla sam na pregled i stvarno sam već postala pospana. I dalje sam pod šokom ne znam šta da ti kažem - rekla je Milica.

- Ja sam presrećan od kad sam to čuo, nekako sam i sumnjao o tome i jako sam srećan, svaki dan pričam ovde sa ljudima i u glavi mi je sto stvari - rekao je Terza.

- Milice moram da te pohvalim na odluci da rodiš dete, ali da li brineš zbog nečega trenutno? - pitao je novinar Pinka.

- Ja sam rekla da nikad ne bih abortirala, nije kao da se nešto preispitujem da li je dobra odluka ili ne, samo razmišljam kako su mama i babe reagovale i drugarice moje. Nekad se tripujem da nisam mlada još uvek i šta kažu i Terzini i ne mogu iskreno da se opustim pošto ne znam kakve su reakcije ljudi. Pritom mi nije jasno kako se to desilo jer ljudi prave decu mnogo dugo ali eto desilo se. Meni nije ovde ništa uskraćeno osim što nisam sa bliskim ljudima, Terza je presrećan i ne razmišlja o tome - rekla je Milica.

- Šta tebe Terza najviše kopka? - pitao je novinar.

- Ništa veruj mi, ja samo razmišljam o svadbi koga ću da zovem i kako će da bude, mi imamo prava da se menjamo dolazi dete i bitno je da se samo ne svađamo. Nemam ja malo godina, svoj sam čovek i nemam šta da brinem, moji su mu uvek govorili da se skrasim tako da mislim da im je baš drago - rekao je Terza.

- Ja se nadam da ovde nećemo imati neke turbulentne svađe, ne interesuje me ništa drugo osim bebe i treba malo te stvari da potisnemo, nadam se da neće dolaziti do svađa. Nadam se da me neće trudnu vređati, tako da ne mislim da će on biti loš otac. Verujem da će da bude dobar otac i to je glavni razlog zašto sam odlučila da rodim dete - rekla je Milica.

