"JANJUŠ MI SE GADI, RAZARA ME NJEGOVA ĆUTNJA" Aneli danas ide u bolnicu, odlučila da ne zadrži bebu: Brat neće da čuje za mene

Aneli Ahmić pred kamerama rijalitija "Elita" saznala je da je ostala u drugom stanju sa Markom Janjuševićem Janjušem, a sada je donela odluku da ne zadrži bebu i ona će danas otići u bolnicu.

Ona je sa knedlom u grlu progovorila o tome i otkrila da joj teško pada što je Janjuš prihvatio to i nije želeo da je ubedi u suprotno.

- Ta njegova ćutnja dok mu govorim da ću se očistiti, nije znao šta da smisli i kako da reaguje, to me najviše i razara. Kada uhvatiš čoveka iskreno, iskrenost izađe odmah, a kada nije iskren, on stoji i ćuti...I da mi priđe, on zna da će se to desiti - rekla je Aneli i dodala:

- On je meni rekao kada smo saznali da sam trudna, da mi je rekao: "Mislim da nije vreme...", to bih više cenila nego ovo ovako. Više ovakve stvari da vidim kod njega tu iskrenost, potencirao je od mene ovo i postupcima je tražio da se očistim.

- Ja sam sedela, on me je pritiskao laktom za noge. Ja sam tu rekla da nisam imuna na njega, ali mi se sada gadi, ne bih mogla da ga poljubim. Sve mi se to njegovo gadi, a sve mi je to bilo lepo - rekla je zadrugarka.

- Da li misliš da mu nije postavljeno postavljeno pitanje za intervenciju, da li bi do sutra tebi prišao - pitala je voditeljka.

- Ne bi, jer je on znao da ja idem. Mislio je da ću ja danas ostati, video je da izlazim, da sam jutros vadila krv. Da me niste sada digli, on bi čekao da to napravim, ne bi sigurno znao, ja bih ujutru otišla, on bi spavao. Kako ću se osećati?! Rekla sam ti da mi je sramota, kada sam došla u kliniku imala sam osećaj da svi znaju šta sam došla da uradim, gledaju sve te svađe, osećam se poniženo. Rekla sam malo pre: "Da li će njega biti sramota kada izađe" i sigurno će ga gledati i pamtiti po tome. Mene će biti sramota, moju majku je sigurno sramota izaći na kafu, jer sigurno njeni komentarišu kako je njena ćerka trudna u rijalitiju i da se sada čisti. Mama reaguje na sve jako loše, Sita je jaka, može sve shvatiti i njoj je katastrofa, za brata da ne komentarišem čovek ne želi da čuje za mene, a mama je van sebe - rekla je Ahmićeva.

- Ja sam bio prezadovoljan debatom, jer su svi izneli mišljenje da je suludo da Aneli rodi dete, a ja sam na intervjuu rekao da ja njemu ne bih dao mačku da mi čuva...Oni su izneli svi ista mišljenja, vrlo slična, e, šta se onda desilo. Desio se njihov povratak, ona dramase*a ovde, kada su se vratili, on je rekao: "Ona je donela konačnu odluku" i on je ovde stajao preko puta nje i onda kao: "Što si sa mnom pričala, ako si tu odluku donela", onda sam mu ja rekao: "Možda da je razuveriš", pogledao me je čudno...Još jednu stvar koju sam primetio koja je pokazala totalno odsustvo empatije je ta da on iznosi kako je on žrtva jedne strašne žene, jedne va*ine koja ovde mora da izdrži napad tri žene - rekao je Marko Đedović.

