"POSTOJE PAPIRI DA JE BIO NA LEČENJU" Anđela Šparavalo ogorčena na porodicu, posle izlaska se NE VRAĆA kod njih: Evo šta planira!

Trenutna tema učesnika "Elite" tokom emisije su laži, te su dobili zadatak da navedu najveću laž koju su njihovi cimeri izgovorili u rijalitiju i koju su čuli od drugih.

Na red je došla Anđela Šparavalo, koja je otkrila da li se pribojava porodice nakon svih skandala, kao i da li planita da nastavi život sa njima nakon izlaska sa imanja u Šimanovcima.

foto: Printscreen

- Ja sam pričala istinu sve što sam govorila za moju porodicu, to je sve istina da su me sabotirali i da su se svađali stalno. Sve je istina i za ujaka, oni su mene tapšali da ne govorim to. Slobodno neka me tuži ujaka imaju papiri da je bio na lečenju - rekla je Anđela.

Da li se pribojavaš reakcije roditelja? - pitao ju je voditelj.

- Možda sam ja ulila njima neki strah ali generalno šta god da je u pitanju ona je rekla da će biti uz mene, ali ja to nisam videla, samo je davala materijala da me ljudi ovde urnišu. Ja nikada ne bih pričala te stvari da nisu rekli da sam sve izmislila i da sam monstrum - rekla je Anđela.

foto: Printscreen

Gde ćeš otići nakon odlaska iz rijlaitija? - pitao ju je voditelj.

- Otići ću kod Bojane, sa njima ću popričati zbog čega su pričali sve te laži -rekla je Anđela.