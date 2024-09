Protekle noći Borislav Terzić Terza saznao je da je Milica Veličković bila sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, te je otkrio da ga to toliko i ne dotiče s obzirom na to da je bio sa Milicom pre njega. Gastoz je istakao da mu je glupo da priča o tome jer kako kaže nije znao da je Milica to već javno otkrila.