Odmah po ulasku u Belu kuću, Borislav je bacio oko na Sofiju Janićijević, s kojom se nedavno i poljubio, iako su to oboje u nekoliko navrata demantovali. Sinoć je on za crnim stolom za vreme emisije "Pretres nedelje" priznao da se zaljubio u Sofiju, iako ga trudna Milica čeka kod kuće. Pored toga, Terzić je istakao kako između Veličkovićeve i njega to nije to, kao i da njegova porodica nije podržavala njihovu vezu.